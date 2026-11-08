もてぎGT3戦：64号車Modulo HRC PRELUDE-GTが2位表彰台、ダンロップ最終戦の壮挙

11月7日のもてぎで行われたスーパーGT第3戦。64号車Modulo HRC PRELUDE-GTが大草りき選手とイゴール・オオムラ・フラガ選手の活躍で2位に入った。ダンロップタイヤ装着最後の舞台となったこのレースの詳細と戦略を解説。

スーパーGT 第3戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round3 MOTEGI GT 250km RACE」は11月7日、栃木県芳賀郡茂木町のモビリティリゾート もてぎ で開催された。本来は6月20日から21日にマレーシアで行われる予定だった第3戦だが、中東情勢の悪化や世界情勢の不確実さを総合的に評価した結果、開催延期となっていた。

その後、情勢改善の見通しが立たないため、GTアソシエーション（GTA）の8月の記者会見において、最終戦となるもてぎで行われる第3戦と第8戦を1日で実施することが決定した。この特例により、2026年シーズンの重要な争点が栃木のサーキットで凝縮される形となった。

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64号車が予選3連勝を達成

11月7日の午前中に行われた予選では、GT500クラスで唯一ダンロップタイヤを装着する64号車「Modulo HRC PRELUDE-GT」がポールポジションを獲得した。このタイヤは、大草りき選手とイゴール・オオムラ・フラガ選手が駆る車両で、これまでにスポーツランドSUGOで行われる第6戦やオートポリスで行われる第7戦を含む3戦連続でのポールポジション達成となった。

64号車は、20年以上にわたりGT500専用タイヤの開発を共に行ってきたDUNLOP（住友ゴム工業）との最後の舞台を飾るため、特別カラーで参戦した。車両のルーフにはダンロップのロゴ、リアウイングには「ありがとう、DUNLOP」の文字、フロントにはダンロップイエローが採り入れられており、特別な意気込みを示していた。また、ダンロップ（住友ゴム）の代表取締役社長である國安恭彰氏も応援に駆け付け、この歴史的瞬間を見届けた。

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タイヤ温度変動と順位変動の攻防

決勝レースでは、序盤にポールポジションを維持していた64号車だが、路面温度の上昇とともに順位を徐々に落とし、一時は表彰台圏外まで下落した。しかし、レース終盤にかけて路面温度が下がり、タイヤがうまくマッチングしてきたことで猛追を開始。最後には同じ「PRELUDE-GT」を駆る8号車「ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT（太田格之進/大津弘樹組）」をねじ伏せ、3位でチェッカーを受けた。

その直後、2位だった14号車「ENEOS X PRIME GR Supra（福住仁嶺/大嶋和也組）」がレギュレーション違反により失格となり、64号車は繰り上がりで2位となった。この結果は11月8日9時半時点では暫定扱いとなっているが、64号車はポールポジションスタートからの順位変動という厳しい展開の中で、表彰台という実り多い結果を手にした。

ドライバーとチームの評価と展望

イゴール・オオムラ・フラガ選手は、予選のスピードを含め、改修された路面に対するタイヤの感触が非常に良好だと評価した。HRCによるマシンの開発は着実に速くなっており、これまで結果を残せず足踏みしていた状況を最終戦前に打破できたことに安堵を示している。オートポリスで課題だった部分に加えた改良がうまく機能しているとの手応えもあった。

レース終盤には路面温度の低下が想定より進まず、タイヤの特性上、温度が上がりすぎると厳しい局面があったと述べた。ただし、最終盤に路面温度が下がってきたことで得意なレンジに入り、ペースが回復。結果的に前を走る8号車にバトルを仕掛けられる位置まで追い上げられたと振り返った。明日は気温や路面温度が低い予報であり、今日の状況よりも良い展開が期待できると見込んでいる。

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ダンロップとの最後の戦いと次戦戦略

64号車は今後、ダンロップタイヤを装着する最後のレースとなる。担当スティントでは、セーフティカー（SC）入りの影響で本格的にプッシュした周回数が実質10周強程度と短く、タイヤ温存の面で有利に働いた可能性がある。また、GT300クラスのトラフィック処理におけるペース低下幅が少なく、マシンの戦闘力向上と確かな手応えを感じていた。

大草りき選手は、SCが入らず連続周回になっていれば後半に別のコンパウンドを選んでいた可能性があると指摘した。タイヤのタレ（落ち幅）を完全に見極められないまま後続のピットインに反応してピットへ入ったため、コンパウンド選択にはリスクがあったが、結果的に表彰台を獲れたことが最善だったと評価している。明日はタイヤの状況や気温の変化に対応し、戦略を調整してアタックする計画だ。

イゴール・オオムラ・フラガ選手は、明日もポールポジション獲得を目標に掲げ、ダンロップタイヤとの最後のレースを全力で楽しみたいと語った。長年NAKAJIMA RACINGとともに歩んできたダンロップに対して、最後のチェッカーを受けるまで全力を尽くして走り切りたいという強い思いが込められている。11月8日の公式予選は9時45分から、決勝レースは14時から開始予定となっている。