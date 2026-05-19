もし銀行が少ない準備金を保有できる制度に移行した場合でも、ＦＲＢの現行の金利管理手段は引き続き機能する，との認識を示したロベルト・ペルリ氏（Federal Reserve Board）

運用責任者、ロベルト・ペルリ氏が米ニューヨーク連銀で実施する口座の運用に対していたら、銀行が少ない準備金を保有できる制度に移行した場合でも、ＦＲＢの現行の金利管理手段は引き続き機能するとの認識を示した。更に、金融システムの変化により準備金の水準が引き下がることが可能になり、"現行の潤沢な準備金に基づく政策実施の枠組みは、ＳＯＭＡポートフォリオの縮小にも十分に対応できる"と語った。

［ニューヨーク １９日 ロイター］ - 米ニューヨーク連銀で連邦準備理事会（ＦＲＢ）の 公開市場操作（オペ） を実施する口座（ＳＯＭＡ＝システム公開市場勘定）の運用責任者、 ロベルト・ペルリ氏 は１９日、銀行がより少ない準備金を保有できる制度に移行した場合でも、ＦＲＢの現行の 金利管理手段 は引き続き機能するとの認識を示した。

ペルリ氏はアトランタ連銀主催の会議向け講演原稿で、... 現在の政策実施の枠組みは非常に効果的であることが証明されているものの、それに伴う準備金の供給量については活発な議論が交わされている。 さらにペルリ氏は、金融システムの変化により準備金の水準を引き下げることが可能になった場合、"現行の潤沢な準備金に基づく政策実施の枠組みは、ＳＯＭＡポートフォリオの縮小にも十分に対応できる"と語った。

さらにペルリ氏は、財務省がＦＲＢに開いている財務省​一般口座（ＴＧＡ）の管理方法に変更があった場合、ＦＲＢは必要に応じて金融政策運営で対応すると説明。 ＦＲＢが"最も避けたい"のはＴＧＡの管理方法について財務省に指示することだとした上で、財務省がＴＧＡの資金をレポ市場に投入することで同勘定の残高が縮小すれば、ＦＲＢのバランスシートも縮小できる可能性があると指摘した





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ロベルト・ペルリ氏 金融政策 公開市場操作（オペ） 金利管理手段 ＣＰＴＷＯＫ（Fed Funds Target Rate） 準備金の水準

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