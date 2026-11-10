もう中学生の芸歴25年 段ボールイメージ定着と新婚生活への感謝

もう中学生が芸歴25周年を迎え、代名詞「段ボールネタ」の定着を喜ぶ。3月に恵理と結婚したばかりの新婚生活では、妻からのサポートに日々感謝しているという。

お笑いタレントの「 もう中学生 」が、自身の芸歴25周年を機に活動への喜びと感謝を語った。3月には俳優でモデルの「恵理」と結婚しており、公私ともに充実した時期を迎えている。本人は結婚半年の現状や、長く続けたネタへの想いを明かしている。

25周年と新作リリースの背景

もう中学生は、自らの名前と同じ「もう」が付く九つのテーマを収録した新作を完成させた。この作品の制作には、オファーを受けてから約2年半の歳月が費やされたという。完成を踏まえ、彼は日本文化出版に対する感謝の意を込めて、桃太郎のお供である犬や猿、キジに加え200人もの応援者がいるような喜びを感じていると表現した。

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芸歴25年の秘訣と健康への影響

意外にも今年で芸歴25周年を迎えた彼は、若さ健在の秘訣を問われると、常に笑っていることが理由ではないかと回答した。一人でも多くの時間を笑顔で過ごしていることが、健康維持や顔立ちの変化の少なさにつながっている可能性を指摘している。お笑いの職業柄、笑うことが身体的な健康や外見の維持に大きな影響を与えていると分析している。

代名詞「段ボールネタ」の認知度

彼の代名詞である「段ボールネタ」は、依然として強いイメージとして定着していることに大きな喜びを感じている。手ぶらで山手線に乗車した際にも、乗客から「今日段ボールないの？」と尋ねられるほど、ファンや一般市民の間で広く認知されている。この定着ぶりを嬉しそうに語り、長年続けてきた芸風が社会に根付いている実感が得られていると述べている。

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新婚妻恵理からのサポート体制

3月に恵理と結婚したばかりの新婚生活では、妻からの多大なサポートに日々感謝している。結婚から半年が経過した現在も、公私ともに充実した日々を送っているという。特に朝の番組出演時のサポートは手厚く、体調が優れない状況でも強い背中を押してくれる存在となっている。

体調不良時の妻の対応と感情

朝の番組を収録する際、非常に具合が悪くなった経験がある。その時、もう中学生は「今日ダメかもしれない」というような表情で椅子に座り込んでいた。しかし、妻の恵理は「行かなきゃ！変わりいないんだから！」と強く励まし、無理を承知で仕事に向かうよう促した。この出来事を通じて、妻の支援の大きさを再確認し、ありがたさを毎日感じていると語っている。