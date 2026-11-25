ＮＨＫは２５日、渋谷区の同局で２０２９年大河ドラマの制作発表を行った。神木隆之介主演で、石田三成を主人公にした「三成のうた」と発表された。脚本は、「グランメゾン東京」「リブート」などヒット作を手がける黒岩勉氏。大河ドラマは初執筆となる。 会...

めっちゃ久々に見た！

「ビジュ最高！ お姫様みたい」大河会見、司会のＮＨＫ女子アナにあぁっ！

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「美しい」 五輪もらい泣きで反響→「ニュース７」サブキャス→結婚ＮＨＫは２５日、渋谷区の同局で２０２９年大河ドラマの制作発表を行った。 神木隆之介主演で、石田三成を主人公にした「三成のうた」と発表された。 脚本は、「グランメゾン東京」「リブート」などヒット作を手がける黒岩勉氏。 大河ドラマは初執筆となる。

会見の様子は、ＮＨＫの午後のニュース・情報番組「午後ＬＩＶＥ ニュースーン」で生中継された。 司会を務めたのは薄いラベンダー色のワンピースを着た上原光紀アナウンサー。

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「会場に来てみますと、歴代大河の音楽、そして艶（つや）っ艶のステージ…」などと臨場感たっぷりに会場の雰囲気を伝えた。 上原アナは慶応大卒で、２０１３年入局。 広島局配属だった１６年のリオ五輪では現地キャスターを務め、卓球女子団体で銅メダルを獲得した福原愛のインタビューにもらい泣きし、ぐしゃぐしゃに丸めたティッシュで鼻をふく姿が話題になったことも。１９年から「ニュース７」の平日サブキャスターを務めるなどし、「次期エース候補」「次世代エース候補」と注目を集めた。２０年に結婚し、出産。 現在のレギュラーは「日曜討論」のみとなっている。

会見の生中継で、久々に上原アナの姿を見た人も多かったようで、ＳＮＳ上で「司会の上原光紀アナウンサーもビジュ最高！！ かわいいしお姫様みたい！ 」「上原アナ美しい。 『つやつやなステージ』って（笑）」「上原アナ 雰囲気変わったなぁ…」などの声があがっている。