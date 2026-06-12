みなみかわ「仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人」

みなみかわは「仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人」、そして「女王アリに貢ぎ物をする働きアリである」と語った。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人～We are 働きアリ ～」。 蛍原徹から「We are 働きアリ 」のサブタイトルについて聞かれ、 みなみかわ は「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、 女王アリ にいわゆる貢ぎ物をする 働きアリ であるという（意味）」と語った。

同企画には「仕事を断らない」と自負する、みなみかわ、お見送り芸人しんいち、三四郎小宮浩信、ウエストランド井口浩之、きしたかの高野正成、鬼越トマホーク、カカロニ栗谷、ちゃんぴおんず日本一おもしろい大崎が出演した。 高野は「マジでこのメンバー一緒になること本当に多いんですよ。 で、楽屋で「何をするかわからないけど集められたメンバー」で、このメンバーがいたりとかするんですよ。 ジャージ着せられて。

で、お弁当が置いてあるんですよ。 それを腕組んで見て、これは今のうち食べた方がいいのか、この後もしかしたらめちゃくちゃ食わされるかもしれないから食べない方がいいのかっていう相談をして、みなみかわさんあたりが『…俺は食う！ 』って言って…」と過酷ロケの内容によっては楽屋弁当を食べることをちゅうちょすることを明かした。 蛍原徹は「『働きアリ』っていうのは、働きアリのイメージを変えることですね。

女王アリは、他の女王アリから、食べ物や水をもらうのではなく、自分で集めていくイメージです。 でも、女王アリは、他の女王アリに、食べ物や水をもらうイメージもあります。 でも、働きアリは、自分で集めていくイメージです。 だから、女王アリは、働きアリを支えているイメージです。

でも、働きアリは、女王アリを支えているイメージもあります。 でも、働きアリは、自分で集めていくイメージです。 だから、女王アリは、働きアリを支えているイメージです。 でも、働きアリは、女王アリを支えているイメージもあります。 でも、働きアリは、自分で集めていくイメージです





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