みなみかわ、ジャンポケ・おたけ、フジモンが野球拳で勝負！

芸人が勝つことで、相手の一般人の服がもらえるが、負ければ自分の服を相手にあげなければならない。制限時間１０時間で終了し、最長時間を外にいれた人が優勝となる。

この日はみなみかわ、庄司智春、ジャンポケ・おたけ、フジモンが自分の着ている服をかけて街中で 野球拳 を敢行。 芸人が勝てば、相手の一般人の服がもらえるが、負ければ自分の服を相手にあげなければならない。

制限時間１０時間で終了し、その時点の格好で雪山へ。 一番長い時間、外にいられた人が優勝となる。 みなみかわは負け続けた結果、ムートンの靴以外はすべて取られてしまい、パンツ１枚。 そんな状況で氷点下の雪山に放り出され、みなみかわの皮膚は変色。

特に足先、耳、鼻など、体の末端に痛みを感じるほどの寒さで、みなみかわの鼻を見たフジモンは「鼻ヤバイって。 アッガイに乗ってる工作員みたいになってるよ、お前」と指摘。 放送中には「アカハナ」の画像も許諾を得て解禁。 その後、ジオングの画像も紹介されるなど、ガンダムサイドの全面協力があった。

藤井健太郎ディレクターもＸで「アッガイ受けてジオング思いついたら、もうそれにしか見えなくなりました。 許諾ありがとうございます」と感謝していた。 ネットでもフジモンの絶妙例えに「アカハナ笑」「寒くて赤い鼻になってんのを『アッガイの工作員＝アカハナ』で例えるフジモンやっぱセンスあるな」「４０年の時を超えまさかのアカハナｗ」「ダリルではなくアカハナｗ」など沸騰していた





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