みなとたちの卒業試験のラスト舞台に注目！

みなとたちは、鮨アカデミー生としての最後の舞台で、大江戸クラスそれぞれの‘一貫入魂’を表現します。撮影では、クランクアップを迎えたキャストが多く、卒業していくような感覚が漂います。監修の先生方も感激しています。永作さんの演技も注目です。卒業後は、みなとと大江戸の別れの先が見えるものがあり、もどかしさも楽しんでいただけたらと思います。大江戸クラスのメンバー一人一人が描く未来も、ぜひ温かく見守っていただけたらうれしいです。

みなとたちは、“渾身の一貫”という、まさに 卒業試験 にふさわしい課題に挑みます。3か月前には想像もしていなかった場所で、大江戸や仲間たちと出会い、息子・渚との関係もアップデートし、誰かのためだけではなく自分のための人生として向き合ってきたみなと。

そんな彼女が、鮨アカデミー生としての最後の舞台で何を作るのか？ 大江戸クラスそれぞれの‘一貫入魂’を、ぜひ見届けていただきたいです。 撮影でも、この試験のシーンでクランクアップを迎えたキャストも多く、本当にみんなが卒業していくような感覚があり、キャスト・スタッフ一同、感情の昂る時間となりました。 監修の先生方も感激されていましたが、忙しい合間を縫ってたくさん練習を重ねてきたキャストの皆さんの集大成でもあります。

ぜひその成果にもご注目ください！ そして、卒業には別れがつきもの。 みなとと大江戸、別れの先に見えるものは――？ 二人の間に流れるもどかしさも楽しんでいただけたらと思います。

大江戸クラスのメンバー一人一人が描く未来も、ぜひ温かく見守っていただけたらうれしいです。 監修の方への取材も参考にしている場面なのですが、永作さんがそのシーンを本当に素晴らしく体現してくださいました。 実際に母親である永作さんだからこそ生まれるものがあり、心を大きく揺さぶられるシーンになっています。 そこの永作さんのお芝居が、なんとも、たまらなく…。

早く皆さんにお届けしたい気持ちです。 最終話をご覧いただいたあとに、第1話のみなとたちと対比しながら改めて見返していただくと、また違った楽しみ方ができるのではないかと思います。 それぞれのスタートが描かれる、この番組らしい最終話になっていると思います。 ぜひ多くの方に見ていただきたいです





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卒業試験 鮨アカデミー生 大江戸クラス 永作さん 監修の先生方

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