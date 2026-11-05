みけねこさん、刑事告訴していた太母神ナギさんが名誉毀損と偽計業務妨害で逮捕されたと報告

みけねこさんが、刑事告訴していた太母神ナギさんが名誉毀損と偽計業務妨害で逮捕されたと明らかにしました。みけねこさんは誤った情報を信じないようファンに呼びかけ、今後も必要な対応を続ける意向を示しています。警察への感謝も述べられました。

配信者の みけねこ さんが、自身が 刑事告訴 していた 太母神ナギ さんについて、 名誉毀損 と 偽計業務妨害 の容疑で逮捕されたという連絡を刑事から受けたと報告しました。 みけねこ さんは、警察の捜査に感謝するとともに、支えてくれるファンへの思いを言葉にしています。報告の中では、これまでの自身に対する書き込みや印象操作について強い不満が語られました。

みけねこさんは、太母神ナギさんが逮捕されたという知らせを受けたことを、自身の発信の中で明らかにしました。刑事告訴を行った当事者として、捜査に関わった刑事への感謝も示されています。今回の出来事は、みけねこさんと太母神ナギさんの間で続いていた問題が、司法の手続きに移った経緯を伝えるものです。

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刑事告訴から逮捕に至った経緯と容疑の内容

みけねこさんは、太母神ナギさんが自身に対する名誉毀損と偽計業務妨害で逮捕されたと報告しています。この逮捕は、みけねこさんが刑事告訴を行ったことを受けて進められたものです。報告では、逮捕は刑事からの連絡によって知らされたとされています。

名誉毀損とは、公然と事実を示して人の社会的評価を低下させる行為を指します。一方、偽計業務妨害は、虚偽の情報や人を欺く手段などによって業務の遂行を妨げる行為を指す罪名です。今回の逮捕容疑がどのような書き込みや行為に基づくものかは、報告の中では具体的に示されていません。

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逮捕は、捜査機関が容疑者の身柄を拘束する手続きです。みけねこさんは、逮捕の事実を伝えるにあたり、警察への感謝を明確に述べています。今後、事件がどの段階に進むかについては、現時点で公表された情報は限られています。

みけねこさんが語った誹謗中傷の背景と呼びかけ

みけねこさんは、自身が以前から好き勝手に言われることや印象操作を受けてきたと説明しています。事実と異なる話が広められ、一方的に悪者にされてきたとも述べました。そのうえで、今回の件の背景には同じ人物による書き込みが続いていたのではないかという見方を示しています。

みけねこさんは、こうした言葉を信じてしまう人がいることに悲しみを示し、ファンに対して信じないでほしいと呼びかけました。根拠のない情報が拡散されることで、当事者が受ける精神的な負担は大きいと受け止められます。みけねこさんは、誤った情報に惑わされないことを、ファンに改めて求めた形です。

また、みけねこさんは、こうした書き込みなどに対しては、自身の名誉と大切な活動を守るため、必要な対応を今後も続けていくと強い姿勢を示しました。刑事告訴という手段を選んだ理由についても、自身だけでなく応援してくれる人たちの気持ちを無駄にしたくないからだと語っています。

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ファンへのメッセージと今後の活動方針

みけねこさんは、悪意に負けず前を向いて活動を続けていく考えをファンに伝えました。自身はまだ未熟だと認めながらも、活動を続けられるのはファンがそばにいてくれるからだと感謝を述べています。これからも自身を信じてついてきてほしいという言葉も添えられました。

みけねこさんは、ファンのことを本当に大好きで宝物だと表現し、日頃から支えてくれたことへの感謝を伝えています。報告は、捜査に尽力してくれた刑事への感謝の言葉で締めくくられました。今回の逮捕を受けて、みけねこさんが今後どのように活動や発信を続けていくのかが注目されます。