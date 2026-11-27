またしても、リングの外で騒ぎを起こしてしまった。 格闘技団体『KNOCK OUT』は27日、フリー契約で出場している女子格闘家「ぱんちゃん璃奈」こと岡本璃奈容…

またしても、リングの外で騒ぎを起こしてしまった。 格闘技団体『KNOCK OUT』は27日、フリー契約で出場している女子格闘家「ぱんちゃん璃奈」こと岡本璃奈容疑者（32）について、同日未明に警視庁に傷害の疑いで逮捕されたとの報告を受けたと発表した。

団体側は事実関係が明らかになるまで、同団体大会への出場を無期限停止する処分も下している。2022年末の偽サイン詐欺に続く2度目の逮捕劇。 抜群のルックスと華やかなキャラクターで人気を集めてきたが、もはやただの「お騒がせファイター」として大きく信頼を損なう事態となっている。 TBSの報道によると、岡本容疑者は11月26日の夜、東京・三鷹市の自宅で交際中の20代男性に馬乗りになって顔を殴ったうえ、腹を蹴るなどの暴行を加え、全治2週間のけがをさせた疑いが持たれているという。

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同局によると、本人は容疑を認めているとのことだが、逮捕は事実であるだけに、プロの打撃系格闘家が私生活で拳を振るったとすれば事態は深刻だ。 どんな言い争いがあったにせよ、鍛え上げた肉体を身近な人間に向けたとすれば、プロ失格と言われても仕方がない。