フジテレビ系『ぽかぽか』が放送1000回を迎える11月30日、史上初の全曜日レギュラー19人が集結し、各曜日の誇りをかけて対決する大型スペシャル番組を放送する。MCのハライチと神田愛花に加え、月曜から金曜のレギュラー陣が投扇興や各曜日名物のゲーム企画でNo.1を争う。

フジテレビ系『 ぽかぽか 』（月～金 前11：47）は、 放送1000回 を迎える30日、『 ぽかぽか 1000回！ レギュラー大集合！ そろそろ1番決めようぜ！ 曜日対抗バトル SP』と題して放送する。

番組MCのハライチ（岩井勇気・澤部佑）と神田愛花に加え、月～金曜のレギュラーメンバーが一堂に会し、曜日のプライドを懸けてNo.1の座を争う熱い戦いに挑む。 『ぽかぽか』は、MCのハライチ＆神田愛花が、おなじみのレギュラー陣や豪華ゲストとともに、楽しい昼休みのひとときをお届けする生放送バラエティーだが、このたびついに、放送1000回を達成。 記念すべき1000回目の放送となる11月30日は、番組史上初めて、全曜日のレギュラー陣が一挙集結する。

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月曜レギュラーの横澤夏子と松田元太（Travis Japan）、火曜レギュラーの小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、花澤香菜、浦野秀太（OWV）、栗田航兵（OCTPATH）、水曜レギュラーのとにかく明るい安村、ハリセンボン（近藤春菜・箕輪はるか）、加藤大悟、木曜レギュラーの島崎和歌子とKEY TO LIT（岩﨑大昇・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥）、金曜レギュラーの信子（ぱーてぃーちゃん）、以上全16人の曜日レギュラーが勢ぞろいし、ハライチ、神田とともに「ぽかぽかパーク」のステージに登場する。 かくして総勢19人の『ぽかぽか』メンバーで今回実施するのが、「曜日対抗バトル」だ。