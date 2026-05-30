ぷっくり立体シール交換が大流行！天童よしみも熱中、限定シールを披露

ぷっくり立体シールの交換ブームが日本中で広がる中、演歌歌手の天童よしみさんがシール交換会に参加。26年のシール歴を持つ彼女が、その魅力とオリジナルシールについて語った。

ぷっくり立体シール の交換が今、日本中で大流行しています。 この ブーム は子供から大人まで幅広い年齢層に広がり、特にSNS上では交換会の情報が日々更新されています。 そんな中、演歌歌手の 天童よしみ さんもこの シール交換 に熱中している一人です。

自称「シール歴26年」を誇る天童さんは、先日東京都内で開催されたシール交換会に参加し、その魅力を熱く語りました。 天童さんは「買い物に行く時に、必ずスタンプやシールを収集していました。 肩がこってくるんですけど一生懸命やって、それを眺めているとすごくきれいだし、かわいくて。 気分が優れて、ストレスもたまらないし、癒やされるんです」と、3冊のマイシール帳を手に笑顔を見せました。

彼女にとってシール集めは日常の楽しみであり、ストレス解消法でもあるようです。 今回の交換会では、天童よしみオリジナルシールが50セット限定で制作され、その中でも「お守りシール」はシート1枚につき1枚しか入っていない貴重品で、愛好家の間で「レートが高い」と希少価値が高いことで知られています。 このシールを手に入れるために、遠方から訪れたファンも少なくありませんでした。 シールにハマったきっかけは、実用的な理由からだったと天童さんは振り返ります。

「例えば、化粧道具とかに貼っていて。 シールを貼ると間違えない」というように、目印として使い始めたそうです。 しかし、次第にシールを貼ることでそのグッズが唯一無二のものになり、「愛着もわいてくるし、自然とテンションも上がる」と、コレクションとしての魅力に気づいたと言います。 この日は幅広い年齢層の限定45人の参加者とシール交換を実施。

天童さんは「世代を超えて、多分普段なかなか演歌を聴かない方たちがこうやってお越しいただいているので、ぜひ、演歌も聴いていただければうれしいですね」と、シールを通じて新たなファン層にアピールしました。 シール交換の流行は単なる子供の遊びを超え、大人のコレクションアイテムとしても認知されるようになりました。 特に立体シールはその立体的なデザインと質感が魅力で、コレクター同士の交換会では、レアなシールを巡って熱い交渉が繰り広げられます。 天童さんのように、有名人がこのブームに参加することで、さらに注目度が高まっています。

今後もシール交換の文化は、コミュニケーションツールとして、またアートとして、多様な形で広がっていくことでしょう





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

シール交換 ぷっくり立体シール 天童よしみ コレクション ブーム

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

今田美桜「温かい夫婦を描いていけたら」北村匠海「気負いすぎても柔らかく」６度目共演に笑顔北村匠海（26）が25年前期の連続テレビ小説「あんぱん」の柳井嵩（やない・たかし）役に起用され、26日、都内の同局で行われた発表会見に、ヒロイン役の今田美桜（26）と出...

Read more »

東海オンエアとしみつ、YouTuberまこちと結婚発表 妻は妊娠中「無事安定期に入りました」 (2024年5月26日)【モデルプレス＝2024/05/26】人気YouTuber・東海オンエアのとしみつ（30）が、同じくYouTuberのまこち（26）と結婚していたことがわかった。26日、グループのYouTubeチャン...

Read more »

5分でわかる「iOS 26」--iPhoneに新デザイン「Liquid Glass」導入 12年ぶり外観刷新WWDC25で、AppleはiPhone向け新OS「iOS 26」を正式発表した。「Liquid Glass」（液体ガラス）と呼ばれる新デザインを採用し、Vision ProのVisionOSに似たガラス質感を取り入れつつ、より明るく透過的な未来像を示している。名称も来年（2026年）を意味する「iOS 26」となり、「MacOS 26」や「WatchOS 26」「iPadOS 26」といった形で他製品のOSと統一が図られる

Read more »

macOSやiOSで共通の新デザイン「Liquid Glass」とはAppleは9日(米国時間)、次期バージョンとなる「macOS Tahoe 26」、「iOS 26」、「iPadOS 26」、「watchOS 26」、「tvOS 26」において、新しいデザイン素材「Liquid Glass」を取り入れると発表した。

Read more »

「iOS 26」「iPadOS 26」「watchOS 26」を9月16日配信 新UI「Liquid Glass」採用Appleが、「iOS 26」「iPadOS 26」「watchOS 26」を9月16日に配信する。いずれのOSもバージョンは26に統一されており、「Liquid Glass」という半透明素材をグラフィックに用いている。iOS 26はiPhone 11以降のモデルが対象となる。

Read more »

アップル、iOS 26.2.1をリリース AirTag第2世代サポートとバグ修正アップルは、iOS 26.2.1をリリースし、第2世代AirTagのサポートとバグ修正を行った。iPadOS 26.2.1、watchOS 26.2.1も提供開始。旧型iPhone向けにもセキュリティアップデートを配信。

Read more »