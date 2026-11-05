ふぉ～ゆ～メジャーデビュー、15年目40歳で実現、以前は諦めていた

結成15周年で40歳となったグループふぉ～ゆ～が、長年の念願だったメジャーデビューを遂げた。メンバーは以前は解散し諦めていた状況を明かし、現在の成功への経緯を語った。

ジャニーズJr.グループである ふぉ～ゆ～ が、結成から15年が経過し、メンバー全員が40歳を迎える今年、念願であった メジャーデビュー を果たした。この達成は、長年続いた苦難の末に実現したものであり、業界における長期の継続努力の象徴となる出来事である。

以前は諦めていた現在のメジャーデビュー

ふぉ～ゆ～のメンバーにとって、メジャーデビューは以前は夢物語であり、既に諦めている状態だったと明らかにしている。39歳の辰巳雄大は、デビューが全く想定外だったと述べ、「デビューするとは全く思っていなかった。微かにも」と率直な心境を語った。この言葉は、長年の低迷期を経て迎えた現状への驚きと、実感が伴っていない状態をよく表している。

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グループのリーダーである39歳の福田悠太も、同様のアプローチを示した。福田は、「完全に諦めていたので、（目標は）デビューじゃないと思っていたし、違う道をみんなで作っていこうと思っていた」と明言した。これは、グループとしての活動方針が、メジャーデビューという従来の目標から、別の継続方法へと変化していたことを示唆している。

過去B.I.Gでの成功と現在の厳しさ

福田悠太は、かつて山下智久、生田斗真、風間俊介らが所属していたアイドルグループ「B.I．G」のメンバーでもあった。福田は、当時の自分自身については、「注目されていたし、絶対にデビューすると思っていました」と回顧し、高い自信と期待があったことを語った。しかし、現在のふぉ～ゆ～のメンバーについては、「このメンバーを聞いて絶対にデビューすると思いません？ メンバーもみんな思っていたし、会社の人間も思っていた」と、当時の認識と現実のギャップに触れた。

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グループが解散の方向へ進んだきっかけは、冠番組の終了にあったと福田は説明する。福田は、「番組が終わるタイミングでしれっとなくなって。終わりの宣告もない」と、明確な通告なしに活動が終了した経緯を明かした。この状況は、アイドル業界における残酷な現実を示す一例として捉えることができる。

業界の構造と他メンバーの選択

スタジオで司会を務めた指原莉乃は、「基本的にデビューしていなかったらお知らせはない？」と質問した。これに対し、福田は「基本ないです。グループ結成の話もあんまりしない。ぼんやりとです。番組が始まったから『B．I．Gなんだ』って感じです」と答えた。これは、事務所側がグループの形成や解散に対して、明確なコミュニケーションを取らないことがあることを示している。

さらに、女性陣から「アイドルから俳優へ転向する選択肢は？」という質問が投げかけられた。辰巳雄大は、「お声がけがある人だけ。自分の努力です」と答え、俳優への転向は個人の努力に依存すると述べた。辰巳は、生田斗真について、B.I.G解散後に努力を重ね、舞台や現場で愛されるようになり、役者の仕事が増えたことで事務所で唯一の役者専門のメンバーになったと具体例を挙げて説明した。

業界の厳しさと今後の展望

福田悠太は、あのB.I.Gから生じた結果について、山下智久だけがグループを結成し成功した一方で、生田氏と風間俊介はそれぞれ辛い思いをしたと語った。これは、アイドル界の厳しさと、同じ環境にいながら異なる運命を辿るメンバーの現実を浮き彫りにしている。この厳しい環境をくぐり抜け、ふぉ～ゆ～が15年という歳月をかけてメジャーデビューを果たしたことは、グループとしての粘り強さを証明するものとなっている。