4人組グループ・ふぉ～ゆ～が、29日放送の日本テレビ系情報番組『シューイチ』（毎週土曜 前5：55～／毎週日曜 前7：30～）に初出演。“事務所史上最年長”の平均39.5歳で待望のCDデビューを遂げ…

29日放送『シューイチ』より（C）日本テレビ 4人組グループ・ふぉ～ゆ～が、29日放送の日本テレビ系情報番組『シューイチ』（毎週土曜 前5：55～／毎週日曜 前7：30～）に初出演。

“事務所史上最年長”の平均39.5歳で待望のCDデビューを遂げたふぉ～ゆ～のデビュー曲「BLOOM WORLD」をスタジオで生披露する。 朝番組でのデビュー曲披露は今回が初めてだというふぉ～ゆ～。 パフォーマンスに向けて「朝歌唱は初めて！ デビューだな!!

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」と気合十分の様子を見せ、「この曲は年数を経ればダンスがより格好良くなるけれど、このデビューのタイミングだから見られるふぉ～ゆ～のパフォーマンスをみてほしい」と見どころを語った。 スタジオに登場するほか、「シューイチプレミアム」ではロケにも参戦。2011年4月3日放送開始で“放送15周年”を迎える『シューイチ』と、2011年4月1日結成で“結成15周年”となるふぉ～ゆ～から、福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴（※松崎祐介は舞台のためロケ不在）が登場し、番組MC中山秀征と「15」にまつわる場所やグルメを巡る。

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番組では、“何かを絶つ代わりに願いを叶えてくれる” といわれている「15」に関する神社を訪れたり、「15」にまつわるお店で「15」にかけたグルメを堪能。 初ロケとなる福田と中山の意外な共通点も明らかになる。 さらに、“同期のある人”からのサプライズメッセージも。3人は爆笑しながらも「デビューしてなかったら番組でコメントをもらうなんて事もなかった」と喜びを語り、デビューまでの歩みや入所の話、ジュニア時代の苦悩のほか、結成話やサプライズデビュー発表時の心境までを赤裸々に語る。

ロケを終え感想を聞かれると、福田は「ヒデさんとロケをさせていただいて僕、思いました。 ヒデさんとずっと一緒にいたい…」と語り、越岡も「同じニオイがすると思っている」とコメント。 辰巳は「デビューの先、どうなっていきたいかを考えたときに“ヒデさんになりたい”と思った」と明かし、すっかり意気投合した様子を見せた。