ぴあの「ぴあアリーナMM」建設背景、三菱地所との提携、そしてエンタメ業界研究フェスを通じた総合戦略の現在地と未来展望について詳述します。

今年8月31日、横浜の みなとみらい 地区に位置する「 ぴあアリーナMM 」において、ぴあが主催する「 エンタメ業界研究フェス 」が開催された。テレビ、映画、出版、芸能プロダクション、音楽会社、娯楽施設など、エンタメ業界から約50社の企業案内ブースが設置され、就職を希望する多くの学生で会場は賑わった。このイベントは、単なる就職活動の場ではなく、エンタメ業界の構造や企業の役割を深く理解するための学びの機会として機能している。

メディア運営、チケット販売、コンテンツ制作に加え、ヴェニュー（会場）運営を手掛けるぴあのビジネスモデルは、「感動のライフライン」という基本フレームワークに基づいている。コンテンツの創出が軌道に乗る中で、演じる側と見る側をつなぐ最後の1ピースとして、自社によるヴェニューの確保が急務となっていた。この構想を実現させるために、ぴあは長期的な視点で物件探しを進めていた。

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横浜でのアリーナ建設に至る経緯と決断

当時、日本のアリーナやホールは深刻な不足状態に陥っていた。高度成長期に建設された建築物の多くが老朽化し、さらに東京五輪に向けた新たな施設整備の動きも相まって、業界全体のインフラ整備への貢献が必要不可欠になっていたからだ。ぴあの取締役と先方のソリューション部長が知己であった縁もあり、三菱地所さんが横浜に条件の整った土地を保有していることが判明した。

当時の吉田淳一社長は、今後の街づくりにおいてエンタメコンテンツとの共創が不可欠であると予見し、英断を下した。その結果、横浜のみなとみらいという一等地に、1万人規模のアリーナを建設することが可能となった。これは、まさにジグソーパズルの完成イメージが現実のものとなった瞬間であり、民間企業によるアリーナ建設としては日本初で最大規模のプロジェクトとなった。

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設計思想からオープニングイベントまでの経緯

このアリーナは、地上4階建て、地下1階、延べ床面積2万3千平方メートル、収容席数は1万2千人規模と設計された。当時の投資規模は100億円に達した。設計段階では、コンサートを楽しむ側と演じる側の双方にとって最適な環境と使い勝手を追求した。ステージと観客席の距離を近づけ、大型トラックがアリーナ中央に直接進入できる平坦な構造を採用し、資材や大道具の搬入、舞台構築が容易になるよう工夫が凝らされた。

アリーナは令和2年4月に竣工したが、開業予定であった7月10日のぴあの創業記念日に合わせ、横浜・伊勢佐木町の路上ライブからデビューしたYUZUをこけら落としライブに迎えた。しかし、不幸にもその時期はコロナ禍の真っ只中であり、無観客での配信ライブという形で公演を行うしかなかった。試練のオープンではあったが、コロナ禍が明け現在ではアリーナとしての評価が非常に高く、週末の公演予約は約2年後まで満席状態が続いている。

三菱地所との提携と今後のネットワーク展開

令和3年、ぴあは三菱地所と業務・資本提携を発表し、翌年には合弁会社「MECぴあクリエイティブ」を設立した。このタッグを組んで街づくりを展開する目的であった。近年、街づくりに集客エンタメが不可欠な存在となる中で、コンテンツ、プロモーション、チケット販売、ヴェニューなど、「感動のライフライン」の構成要素を一気通貫に持つことがぴあの強みであると位置づけている。

ヴェニューのネットワークはさらに拡大する計画である。今年4月には、東京駅八重洲口前の高層ビル内に800席規模のホールが新設オープンした。今後の計画では、2030年代には東京に5千人規模のアリーナを、その後は関西地区にもネットワークを増設していく予定である。ヴェニューネットワークを活用し、イベントの企画から制作、運営、チケット販売、プロモーションまでを包括的に担う体制をさらに強化していく。

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ぴあは総合エンタメ企業として、その歩みをさらに続けていく。エンタメ業界研究フェスを通じて、次世代の学生との対話を深め、業界の未来像を共に探求する姿勢も、この成長過程において重要な役割を果たしている。横浜、東京、そして関西へと広がるネットワークは、日本のエンタメシーンを支える基盤となり、街づくりとコンテンツの融合によって新たな価値を創造し続けていくであろう。