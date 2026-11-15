ぴあのコンピュータシステム化を阻んだ銀行と電電公社の意外な共通認識

昭和時代のチケット販売は完全なアナログ時代だった。ぴあのコンピュータ化構想を支援した都民銀行と、同時期に類似構想を持っていた電電公社の関与、そしてその後のシステム実現に至る経緯を詳述する。

昭和時代におけるエンターテインメントのチケット販売は、現在とは比較にならないほどアナログな方法で行われていた。パソコンもスマートフォンも普及していない時代であり、映画やコンサートの前売券を購入するには、特定の地域に点在するリアルなプレイガイド窓口へ直接足を運ぶ必要があった。東京において主要なプレイガイドは、銀座、新宿、渋谷、池袋といった繁華街に合計20店舗程度しか存在しなかった。

消費者は特定の店舗に出向くことで購入が可能となる場合もあれば、すでに完売している場合もあった。仮に別の店舗でチケットが残っているとしても、現地に赴いてみなければその事実を知ることは不可能であった。この非効率かつ不確実な販売方法は、現代の人々にとっては信じがたい光景だった。

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情報入手から購入までをシステム化する構想の誕生

当時、雑誌「ぴあ」はコンサートや演劇などの豊富な情報で埋め尽くされており、情報入手は鑑賞が目的のユーザーにとって不可欠な存在となっていた。情報収集からチケット購入までを一気通貫で可能にするシステムが構築されれば、利便性が飛躍的に向上すると考えられた。こうしたシステムの技術的可能性をコンピューターの専門家に問うと、技術的には実現可能という回答が返ってきた。

しかし、当時の技術環境は極めて限定的であった。コンピューター黎明期の時代であり、銀行が支店間のオンライン開発をようやく進め始めていた段階である。チケット流通のシステム化には巨額の投資が必要であり、この高額な投資リスクに対して「ぴあ」取締役会および関係銀行は猛烈に反対した。雑誌事業で既に大きな利益を出していた「ぴあ」に、何故リスクを冒して新たな事業に挑戦する必要があるのかという理解が主流だった。

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都民銀行と興銀の調査が変えた銀行側の姿勢

この僵局を打破した救世主の役割を果たしたのが、当時のメインバンクである東京都民銀行（現きらぼし銀行）神田支店であった。支店長を務めていたのが、後に頭取となる駄場純一郎氏である。当時の都民銀行頭取は、日本興業銀行（現みずほ銀行）からの天下り就任が通例であったが、都民銀行出身者が頭取になったのは駄場氏が初めてであった。

駄場支店長は、コンピューターを使ったチケット販売システム化というビジネス構想に対して「私には判断しかねることだが、矢内さんが言っていることだから追求した方が良い」と前向きな姿勢を示した。さらに、都民銀行と関係の深かった日本興業銀行の産業調査部に相談するよう関係者を紹介します。日本興業銀行の産業調査部は、当時の日本の金融機関の中でも、新規事業や起業の実現性と将来性を判断できる随一のエリート集団として知られていた。

電電公社が同じ構想を持っていた意外な事実

詳細なヒアリングを受けたのち、日本興業銀行の産業調査部はエンタメ業界の市場調査や海外事例の調査を実施した。3、4か月後に返ってきた回答は「事業性あり」という肯定的なものであった。この調査結果が得られることで、チケット流通における革命が起き、エンタメ鑑賞に劇的な利便性がもたらされると確信を得た。大手銀行の対応は一変し、取締役会もいきなり積極的となった。

構想の具体化段階では、当時日本総研理事長だった野田一夫氏（後の多摩大学学長）の紹介で、電電公社のデータ通信本部長である長谷川壽彦氏（後のNTT取締役）と面会した。長谷川氏にチケットのコンピュータによる流通アイデアを話すと、意外な反応があった。電電公社もまた同様の構想を既に想定しており、電話回線を通話以外に使うことを念頭に、先行していたアメリカへ視察グループを送るなど、すでに実現性の高い取り組み候補として挙げていたという。

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国鉄（現JR）のみどりの窓口での切符販売などとともに、興行チケットの予約販売も電電公社内部で議論の対象に入っていた。この共通認識により、すぐに「ぴあ」の担当チームと電電公社の開発グループとの協議が始まった。これは、あの「キャプテンシステム」の実証実験への参加（昭和54年）からわずかに3年ほど後の出来事であった。銀行の支援と通信事業者の技術的基盤が揃うことで、アナログ時代であったチケット販売の変革への第一歩が踏み出された。