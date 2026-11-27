ぴあは令和3年3月期に62億円の赤字という創業以来最悪の決算を計上し、全社員の給与カットを実施。減額分は株式で補塡し、リストラを回避して経営再建へ踏み切った経緯を詳報する。

株式会社ぴあ は、令和3年3月期の連結業績において62億円の純損失を計上し、創業以来最も深刻な 経営危機 に直面した。この壊滅的な打撃は、新型コロナウイルス感染症の拡大および政府による緊急事態宣言の影響が直接の原因である。 エンタメ業界 全体が不要不急と見なされた結果、チケット販売ビジネスは壊滅的なダメージを受け、同社の財務状況は急速に悪化した。

業界損失6900億円で生き残り公的支援要請

ぴあのシンクタンク「ぴあ総研」の試算によれば、令和2年2月から令和3年1月までの1年間で、エンタメ業界の逸失利益は約6900億円に上った。この金額はエンタメ全体の年間市場規模の約8割に相当し、入場料収入だけの計算である。グッズ販売、飲食、配信、企業協賛などの収益を含めると、業界全体のダメージはさらに莫大な規模に膨らむことが示唆されている。

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株式会社ぴあは、エンタメ業界の中で最も早く活動の自粛に協力したが、業界全体で復活が最も遅れる構造にあると認識していた。同社は、チケットという商品自体が存在しない状況下で、政府に対し生き残りをかけた公的支援策の検討を強く訴えた。売るべきチケットがないという異常事態において、従来のビジネスモデルが機能しなかったことが明確になった。

座席間隔調整も効果なし五輪無観客で配信

感染症対策として、座席を市松模様に間隔を空けるなどの措置が講じられたが、効果は限定的だった。新型コロナの感染者が哪怕一人でも出れば興行は直ちに中止となる厳しさが続いた。舞台芸術においてさえ、主演俳優ではなくバックヤードのスタッフからの感染報告があれば、公演は中止に追い込まれた。この緊張感が業界を支配していた。

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株式会社ぴあがチケット販売を受託していた東京オリンピック・パラリンピックも、1年延期された上で無観客開催となった。また、横浜にオープンした「ぴあアリーナMM」のこけら落としコンサートでは、横浜出身の音楽ユニット「ゆず」が、無観客のまま配信で臨むという事態が発生した。この事件は、物理的な集客が不可能な時代の到来を象徴する出来事となった。

銀行融資と役員報酬減で資金調達と自己犠牲

経営危機に対処するため、株式会社ぴあはまず資金調達に着手した。金融機関からの銀行融資にも協力いただいたが、経済不透明感から銀行側にも足元が定かでないという集団心理が働いていることを痛感した。そのような環境下で、社長は地に足がついた判断を求め、利益が出ない現状において役員の報酬カットを大前提とした。さらに、全従業員の給与カットを求め、我慢の時期であることを役員会で説明した。

役員会では、給与カットは最後の砦であり回避すべきだという反論もあった。しかし、社長は最後の砦はリストラであると割り切り、リストラを実行しないための忍耐として給与カットを全社員に受け入れさせようとした。平成20年のシステムトラブルの際には社員の3分の1程度をリストラした歴史があるため、あのような悲劇を二度と繰り返してはならないという強い意志が背景にあった。

全社員同意の給与カットを株式で補塡

株式会社ぴあの取り組みは、給与カットには全社員の同意書を必要とするという徹底したプロセスを経た。社員たちは会社の深刻な状況を理解し、全員がサインに同意した。これは「ぴあ」という企業のコミュニティーをみんなで守ろうという意識の表れであった。コロナ禍が収束する前に戦略的なプランを練り始め、社員一人一人の変身と会社自体の変革が必要だと結論づけた。

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給与の減額分に見合う株式を社員全員に分配することで、経済的な補塡を図った。元々、入社して3年経過すると300株ずつ会社株を無償でもらえる社員持ち株制度が存在していたが、この際もそれを活用した。社員が頑張って株価が上昇すれば、その分がプラスになって増加する仕組みである。住宅ローンを組んでいる社員に対しては、会社から無利子無担保の貸し付けを行い、生活の安定を支援する配慮も示した。これにより、人員整理を回避しながら経営再建への準備を整えた。