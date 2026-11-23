実業家の西村博之（ひろゆき）氏（50）が23日までに自身のSNSを更新。国土交通省が20日に公表した、「置き配」事

指針では、玄関先など指定場所に荷物を置いた時点で引き渡したと見なし、その後の破損は補償の対象にならないとした。20日に始めたパブリックコメント（意見公募）を経て、年内にも正式決定する。

指針案は、置き配や宅配ボックス、コンビニでの受け取りなど多様な方法について、関係者の役割や責任を盛り込んだ。 荷物が破損した場合の補償は、破損が引き渡し前なら事業者が対応する。 引き渡し後は盗難や紛失に関しても原則として補償の対象外だと明示した。 トラブル防止へ、事業者は、受取人に配達日時などの情報を事前に通知することが望ましいとした。

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雨でぬれる恐れがあれば、対面での引き渡しなどに切り替えるよう促している。 受取人に対しては、破損や盗難のリスクを踏まえ、速やかな回収を呼びかけている。 物流業界では、再配達がドライバーの負担となっている。 国交省は、業界の契約のひな型を定めた「標準宅配便運送約款」について、置き配などを盛り込んで改正し、来年4月に施行する方針。

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井林辰憲国交相は20日の記者会見で「引き続き対面の引き渡しが原則で、置き配や宅配ボックスなどの方法は受取人が選択するのが大前提だ」と強調。 利用者がリスクを理解した上で選択するよう促す考えを示した。 ひろゆき氏は「【置き配盗まれたら個人の責任】オートロックのマンションでも個人事業主配送や民泊など身元のわからない不特定多数が出入りする時代ですが、置き配の荷物が取られたら家庭の責任になりそう。 置き配が減って運送業が人手不足で余計困るだろうに」とつづった。