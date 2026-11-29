《ぴあは、コロナ禍など次々に襲う苦難の時を乗り越えてきた。コロナ禍直後の令和3年3月期の営業損失は62億3100万円と厳しい赤字決算だった。だが、7年3月期の営業利益は26億3600万円と黒字回復し、8年3月期には43億1100万円と過去…

《ぴあは、コロナ禍など次々に襲う苦難の時を乗り越えてきた。 コロナ禍直後の令和3年3月期の営業損失は62億3100万円と厳しい赤字決算だった。 だが、7年3月期の営業利益は26億3600万円と黒字回復し、8年3月期には43億1100万円と過去最高益を達成、業績も完全にV字回復している》 社内ではよく「変身」という言葉を使ってきました。

今までのやり方を変える「変化」のレベルでは追いつかない。 もう「変身」するしかないのだということです。 会社が変身するためには、社員一人一人が変身しないといけないと繰り返し言ってきました。 資金調達をし、ポストコロナの戦略を立てました。

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でも業績回復を最も牽引（けんいん）したのは、役員と社員が一体となった意識の共有でした。 まずは冷徹な正しい現状認識を役員間で共有しました。 次に社員には丁寧な説明とともに、報酬減額を訴え、全社員から同意書にサインをしてもらいました。 もちろん、役員も大幅な減額をしていました。