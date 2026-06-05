ひつじのショーン 最新長編映画「かぼちゃ畑の怪物！」2026年10月23日公開

アードマン・アニメーションズ設立50周年＆ひつじのショーン生誕30周年を記念した長編映画最新作。モッシーボトム牧場を舞台に、ショーンたちが謎の怪物に立ち向かうハロウィン・アドベンチャー。

イギリスの アードマン・アニメーションズ が生み出した世界的に愛されるクレイ・アニメーションシリーズ「 ひつじのショーン 」。 その最新 長編映画 『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！

』（原題：SHAUN THE SHEEP THE BEAST OF MOSSY BOTTOM）が、2026年10月23日（金）より全国の劇場で公開されることが決定した。2026年はアードマン・アニメーションズ設立50周年、そしてひつじのショーン生誕30周年という記念の年にあたり、本作はそのアニバーサリーを飾る待望の作品となる。 本作の舞台は、おなじみのモッシーボトム牧場。 牧場主がショーンたちの大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことから、思いもよらない騒動が巻き起こる。 そこに現れたのは、丘の上からやってきたもじゃもじゃの怪物。

ショーンと仲間たちは、この怪物に立ち向かい、牧場を守るために力を合わせる。 ハロウィンの季節にぴったりの、スリルとユーモアあふれる冒険が繰り広げられる。 解禁されたポスタービジュアルでは、ショーンたちが驚いて走り出す姿とともに、「ショーンたちが帰ってくる！ ハロウィン・アドベンチャー開幕」というコピーが添えられ、「正体不メェ～のもじゃもじゃ出現！

」という言葉が不気味さを醸し出す。 特報映像では、ナレーションとともに、スピード感あふれる映像で、普段は穏やかな牧場が大混乱に陥る様子が描かれている。 監督はスティーブ・コックス氏とマシュー・ウォーカー氏、脚本はマーク・バートン氏とジャイルズ・ピルブロウ氏が担当。 プロデューサーはリチャード・ビーク氏、エグゼクティブ・プロデューサーにはニック・パーク氏、ピーター・ロード氏、カーラ・シェリー氏、サラ・コックス氏らが名を連ねる。

これまでの長編映画『映画 ひつじのショーン ～バック・トゥ・ザ・ホーム～』（2015年）と『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー！ 』（2019年）は、いずれもアカデミー賞長編アニメ映画部門にノミネートされるなど高い評価を受けてきた。 また、同じアードマン・スタジオの『ウォレスとグルミット』シリーズは、アカデミー賞長編アニメ映画賞を1回、短編アニメ映画賞を2回受賞しており、その技術力とクリエイティビティは世界的に認められている。 本作は、ストップモーション・クレイ・アニメーションならではの緻密な造形と温かみのある映像が魅力。

ショーンたちの表情豊かな動きや、ユーモアあふれるギャグ、そして仲間との絆を描くストーリーは、子どもから大人まで幅広い層に愛されている。 今回は特にハロウィンをテーマにしているため、少しスリリングな要素も加わり、これまで以上に盛りだくさんの内容となっている。 怪物の正体は一体何なのか、ショーンたちはどのようにして牧場を守るのか、笑いと感動、そしてちょっぴり怖い冒険が待ち受けている。 アードマン・アニメーションズの50年にわたる歴史を振り返れば、『チキンラン』や『ウィンチェスター兄弟』など数々の傑作が生まれてきた。

その伝統を受け継ぎつつ、新たな挑戦をする本作は、ファンにとって見逃せない作品となるだろう。 劇場公開を記念して、限定グッズやイベントの開催も予定されており、詳細は随時発表される。2026年秋の公開が待ち遠しい一作だ





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