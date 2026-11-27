打撃格闘技イベント「KNOCK OUT」を運営するKNOCK OUTプロモーションは27日、同イベントに参戦している女子キックボクサーのぱんちゃん璃奈（32、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

打撃 格闘技 イベント「KNOCK OUT」を運営するKNOCK OUTプロモーションは27日、同イベントに参戦している女子キックボクサーの ぱんちゃん璃奈 （32、本名＝岡本璃奈）について、同日未明に傷害の疑いで警視庁に逮捕されたとの報告を受けたと発表した。

投稿では「今後の対応については、事実関係の確認後、契約に基づき厳正に判断し、あらためてお知らせいたします」とした上で、「いかなる暴力行為も決して容認いたしません」と強調。 被害者やファン、スポンサーらに向けて謝罪の言葉を記した。 共同通信によると、ぱんちゃんは26日夜、東京・三鷹市内の自宅で、知人の20代男性に馬乗りになって顔を殴ったり、体を蹴ったりして2週間のけがを負わせた疑いがもたれているという。 同日夜に2人が口論になっていると110番があり発覚した。

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ぱんちゃんは12月30日に東京・代々木第二体育館で開催される「KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」で、ロムフォン・ソー・シララック（タイ）とひじ打ちありのREDルール（女子－48キロ契約）で対戦予定だった。 わずか2日前の25日には都内で公開練習に臨み、今回の被害者とみられる年下の交際相手をパートナーにひざ蹴りなどを披露していた。