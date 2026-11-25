お笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良（44）の元妻でブロガーの川島菜月さんが、25日までにブログを更新。元夫の出張中、14歳の愛犬「たびやまさん」の世話をするため、かつて暮らしていた家に宿泊したことを…

この日、「預かり保育DAY」と題してブログを更新。

「昨日から元夫であるあきぷーが出張中でして たびやまさん預かり保育してます！！ 」と報告した。 ふわふわの毛布で愛犬を抱きかかえた写真を添え、「寝起きできゃわいい」と愛情たっぷりにつづった。 14歳になった「たびやまさん」は、足腰や視力が衰えてきているという。 菜月さんは「“あきぷー”不在のとき ペットホテルよりものびのびと自宅にいたいだろう」と考え、休日はなるべく世話をすることにしたと説明。

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「なにより…娘が喜ぶから一石二鳥なのです」とし、「かわいい…あかちゃんだ…私が産んだんかな？ この子…」と冗談交じりに愛情を表現した。 続く投稿では「【犬×子供】超気軽ピクニックへ」と題し、「言いそびれてたのですが、、、」と切り出して、「今日はあきぷー宅（前住んでたお家）にお泊まりしてました～！！ 」と明かした。

自身の家がペット禁止であるため、元夫の家に宿泊していたという。 朝は米を炊かせてもらい、塩むすびを用意。 料理中、足元に寄ってくる愛犬の姿に「わー、この感じ…懐かしい」「ご飯作ってたらいつもこうやってたびやまさんがまとわりついてきてたなあー！！ 」と、以前の暮らしを懐かしんだ。

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その後は子どもたちと愛犬を連れて公園へ。 途中でローソンに立ち寄り、「でからあげクン」や「からあげクン（だし醤油）」、ピザまんを購入したといい、「コンビニ活用したらお弁当作らなくていいし気軽にできる！！！ 」と、手軽なピクニックを楽しんだ。

「お外で食べるとただの塩むすびも美味しい」とつづり、長男がおにぎりを頬張る写真も公開。 「子供がおにぎりを食べる姿って本当可愛い」「愛おしい瞬間トップ5に入る瞬間である」と母親としての思いを記した。 長女は愛犬のおやつも忘れずに持参していたといい、「娘は本当に気が効く、さすが！！ 」と感心。

子どもたちが遊ぶ間、菜月さんは愛犬と日向ぼっこを楽しんだ。 一方で、愛犬の変化には寂しさも。

「本当…たびやまさんが弱ってきた気がする」と心境を吐露した。 以前は子どもたちが疲れるほど先頭を切って歩いていたが、今はゆっくり歩くようになったという。 「お膝の上でのんびりする方が楽しそうだった」と、愛犬の様子を気遣った。