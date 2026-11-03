はじめしゃちょーが映画『うるわしの宵の月』コラボVLOG公開

チャンネル登録者1,600万人の動画クリエイター、はじめしゃちょーが映画『うるわしの宵の月』とコラボ。神戸でのデートシーン再現VLOGと撮影裏話が公開。

映画『 うるわしの宵の月 』の制作陣と、YouTubeチャンネル登録者数1,600万人を超える人気動画クリエイターの はじめしゃちょー によるスペシャル コラボ 企画が実現しました。このプロジェクトでは、映画のプロデューサー陣が全面協力し、本格サスペンスの世界観の中で『 はじめしゃちょー ×演技未経験者』がシリアスな演技に挑むショートドラマ企画が実施されました。オーディションから撮影裏側までの密着ドキュメンタリーが含まれており、必見の内容となっています。

神戸でのデート気分を再現したVLOG公開

劇中で印象的なシーンとして描かれた、琥珀と宵がぐっと距離を縮めるきっかけとなる神戸デート。そんな神戸を舞台に、琥珀とのデート気分を楽しめるVLOGが完成しました。まずは、神戸の景色を一望できる海沿いのカフェへと足を運びました。ここでは、雨のデートもいいねとさらりと口にする琥珀にドキドキしながらお茶を楽しんでいます。そろそろ行こっかといって手を差し出す琥珀の仕草に、緊張感と期待感が漂う様子が伝わってきます。

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その後、二人が向かったのは水族館です。お土産ショップやムード満点の館内を巡り、デートを満喫します。終盤には、今日楽しかったね。ちょっと遅くなっちゃったけど。平気？もう少し、一緒にいたいかなといった、思わずキュンとしてしまうやり取りも描かれています。琥珀との甘くときめくデートを楽しめる映像となっており、ファンからは大きな反響が集まっています。

撮影裏話と道枝駿佑のインタビュー

VLOGの後半では、道枝駿佑が神戸グルメを味わいながら、撮影の感想などを語ります。神戸での思い出や撮影の裏話、本人が選ぶ印象的なシーンについてなど、貴重なエピソードが盛りだくさんです。また、琥珀を演じるために染めたプラチナブロンドのヘアカラーについても言及があり、キャラクターへの没入ぶりや準備の大切さが伺えます。これらのインタビューを通じて、作品への情熱とプロフェッショナリズムが感じられる内容となっています。

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映画『うるわしの宵の月』の世界観

本作は、竹村謙太郎監督、脚本・徳永友一らが関わっており、本格サスペンスとしての魅力を引き立てています。はじめしゃちょーさんとのコラボレーションにより、映画の世界観をより身近に、そしてユニークな形で発信することができました。演技未経験者であるはじめしゃちょーさんが、シリアスな演技に挑む過程は、単なるエンターテインメントを超えた学びの機会ともなりました。

このプロジェクトは、映画ファンだけでなく、はじめしゃちょーさんのファンにも幅広く届く内容となっています。神戸の美しい景色や、水族館の雰囲気、そしてカフェでの静かな時間など、視覚的な要素も豊富で、視聴者を作品の世界へ引き込みます。オーディションから撮影までの密着ドキュメンタリーは、制作の裏側を垣間見ることができ、作品への愛着を深めるのに役立ちます。

映画『うるわしの宵の月』は、琥珀と宵の関係性が中心となった物語です。神戸でのデートシーンを通して、二人の距離感がどのように変化していくかが描かれており、視聴者の心を揺さぶります。はじめしゃちょーさんのVLOGは、そんな映画の世界をより具体的に想像させるきっかけとなるでしょう。今後の展開にも期待が高まる内容となっています。