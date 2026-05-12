ぬいぐるみポーズの実態：困りごと探し調査

ぬいぐるみポーズの困りごとを求めた調査結果。

本調査は、ぬいまっぷ公式Xアカウント経由で募集した回答を集計したものであり、ぬい活経験者が多く含まれます。 また、調査実施時期はX上でぬい活写真に対する 衛生面 ・周囲への配慮に関する意見が拡散されていた時期と重なっており、結果には当時の SNS上の空気感 が反映されている可能性があります。

各割合は有効回答数をもとに算出し、小数点第2位以下を四捨五入しています。 複数回答設問では合計が100%を超えます。 ぬい活での困りごとは「周囲の視線が気になる」（52.4%）が最多。 次いで「写真を上手に撮れない」（40.5%）、『場所ごとのルールがわからない』（39.9%）が続いた。

事前に知りたい情報としては、「写真撮影が可能かどうか」（64.9%）、『テーブルの上に出していいかどうか』（42.3%）、『注意事項・NG行為の明示』（41.7%）が上位だった。 ぬい活をしている回答者に困りごとを聞いたところ、最も多かったのは「周囲の視線が気になる」（52.4%）でした。 次いで「写真を上手に撮れない」（40.5%）、『場所ごとのルールがわからない』（39.9%）が続きました。 これからは、ぬい活ユーザーは単に「映える場所」を探しているだけではなく、「ここでぬいぐるみを出してもよいのか」「写真を撮ってよいのか」「周囲の迷惑にならないか」といった不安を抱えながら活動していることがうかがえます。

嬉しいサービスや対応として、飲食店や宿泊施設などで最も多かったのは「ぬい活OKのお店・施設としての表示」（68.9%）でした。 次いで「ぬいぐるみの撮影スポット設置」（56.3%）が続きました





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