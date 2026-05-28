にしなのよりみち～井の頭線篇～：井の頭線沿いながらの巡りあう特番

にしなのよりみち～井の頭線篇～は、にしなが今年3月に発表した3rdアルバム日々散漫の収録曲It's a piece of cakeに登場する井の頭線沿いという歌詞から着想を得て制作された特番。にしながトラックメイカーPARKGOLF、そしてワーナーミュージック・ジャパンのスタッフ松山斎氏とともに、吉祥寺駅をスタート地点に井の頭線沿線をよりみちしながら巡る。また、3月22日に東京・北谷公園で行われた路上フリーライブの模様も一部収められている。

1998年生まれ、東京都出身。 優しくもはかなく、中毒性のある歌声で注目される。 ランデブー、真白、夜間飛行など、2020年10月から6カ月連続で配信限定楽曲をリリースし。

SPACE SHOWER RETSUDEN NEW FORCEやSpotifyのニューカマープレイリストRADAR:Early Noise 2021に選ばれた。2021年4月に1stアルバムodds and endsでワーナーミュージック・ジャパンからメジャーデビュー。2022年7月には2ndアルバム1999を発表した。2025年2月にNHKドラマリラの花咲くけものみちの主題歌つくしを発表し、6月にワンマンツアーMUSICK 2を開催。2026年3月に約3年半ぶりのアルバム日々散漫をリリースした。 にしなのよりみち～井の頭線篇～は、にしなが今年3月に発表した3rdアルバム日々散漫の収録曲It's a piece of cakeに登場する井の頭線沿いという歌詞から着想を得て制作された特番。

にしながトラックメイカーPARKGOLF、そしてワーナーミュージック・ジャパンのスタッフ松山斎氏とともに、吉祥寺駅をスタート地点に井の頭線沿線をよりみちしながら巡る。 また、3月22日に東京・北谷公園で行われた路上フリーライブの模様も一部収められている





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

にしなのよりみち～井の頭線篇～ 井の頭線沿い 井の頭線沿いながらの巡りあう特番 井の頭線沿い特番 井の頭線沿い巡りあう特番 井の頭線沿い特番にしなのよりみち～ 井の頭線沿い巡りあう特番にしなのよりみち～ 井の頭線沿い特番にしなのよりみち～井の頭線篇～ 井の頭線沿い巡りあう特番にしなのよりみち～井の頭線篇～ 井の頭線沿い特番にしなのよりみち～井の頭線篇～巡りあう特番 井の頭線沿い巡りあう特番にしなのよりみち～井の頭線篇～巡りあう特番

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「ゴムゴムの実」から「ヒトヒトの実 幻獣種モデル”ニカ”」へ！ ONE PIECE×Cake.jpコラボ商品の名称が変更Cake.jpと「ONE PIECE」のコラボ商品「ゴムゴムの実ケーキ」が「ヒトヒトの実 幻獣種モデル“ニカ”ケーキ」に名前を変更。

Read more »

TVアニメ『ONE PIECE』×Cake.jpコラボ 32種類のオリジナルケーキ缶を5月16日より発売TVアニメ『ONE PIECE』×Cake.jpコラボ 32種類のオリジナルケーキ缶を5月16日より発売 株式会社Cake.jpのプレスリリース

Read more »

『THE LAST PIECE』ファイナリスト10人のビジュアルが渋谷に出現 最終回直前「SHIBUYA109」に巨大広告SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」のファ…

Read more »

STARGLOW・RUI、父親は元プロ野球選手 “名バイプレイヤー”の名前告白に麒麟・川島明驚き 自身の“本名”にも言及「その『塁』です」SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」から誕生し…

Read more »

強盗脱出ゲーム『Dark Hours』正式版が10月23日リリースへ。強盗お役立ちアイテム50種、泥棒チームバトルモードなど盛りだくさんアプデも一緒にPiece of Cake studiosは10月7日、サバイバルホラーゲーム『Dark Hours』を10月23日に正式リリースすると発表。本作は強盗として盗みをはたらきつつ、クリーチャーとの攻防も繰り広げるサバイバルホラーゲームだ。

Read more »

【インタビュー】STARGLOW、高め合う5人が手にした“星”――「5人みんな、自分にしかないものがある」SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」から誕…

Read more »