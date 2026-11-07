なにわ・長尾謙杜、2027年2月に舞台初主演「夜中に犬」でクリストファー役

なにわ男子の長尾謙杜が、2027年2月21日から東京グローブ座で上演される舞台「夜中に犬に起こった奇妙な事件」で単独初主演を務めることが7日分かった。

なにわ男子 のメンバーである 長尾謙杜 （24）が、2027年に上演される舞台作品において単独初主演を務めることが7日、公式に判明した。彼が演じるのは、数学と論理的な思考能力に卓越した才能を持ちながらも、対人コミュニケーションにおいて大きな困難を抱える少年、 クリストファー・ブーン というキャラクターだ。この作品は、隣人の家で行われた犬殺害事件の真相を探る過程で、主人公が自身の家族が抱える隠された秘密と向き合い、人生で初めての大きな冒険へと身を投じていくサスペンスドラマとなっている。

舞台初主演の決定と作品の概要

長尾謙杜にとって、本格的な舞台作品への出演、特に翻訳された外国の劇脚本による演技挑戦は今回が初めてとなる。これまで大河ドラマや映画などの映像作品で演劇経験を积累してきた彼だが、生の人前で演じる舞台の特殊性に対して強い期待感を表明している。「これまで映像作品でお芝居をすることが多かったのですが、やっぱり舞台は生もの。その場だからこそ生まれるものも楽しんでいきたいです」と語り、観客と一体となって作り上げる空気感への興奮を隠さない。生で見ていただけることへの高鳴る思いを、役作りにおいても前向きなエネルギーに変えていく方針だ。

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脚本家サイモンの評価と共感点

この作品の脚本を手がけたサイモンからは、主人公であるクリストファー・ブーンが「とても勇敢であり、自分を信じて行動する人物」であるとの評価を受け取っている。長尾は、その描写された人物像について、「そこは僕自身との共通点でもあるかなと思います」と自身との関連性を指摘した。勇敢さや確信を持った行動力という部分は、彼自身の性格や考え方とも重なる部分があると捉えており、その共感を基盤として役への接近を図っている。脚本家の視点から与えられたこの評価を真摯に受け止め、演じる上での核となる要素として大切にしていこうという意気込みだ。

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役作りへの取り組みと意気込み

長尾謙杜は、クリストファー・ブーンという複雑な心の持ち主をどう演じていくかについて模索を続けており、そのプロセスを通じて独自の役柄を構築していきたいと考えている。数学や論理に秀でた反面、感情の機微や社会的なやりとりにおいて不器用さを示すこのキャラクターのニュアンスを、観客が違和感なく納得できるよう表現するための試行錯誤が続いている。舞台という空間の特性を活かし、その場の臨場感を重視した演技を通じて、主人公の内面の変化や成長を丁寧に描き出すことが求められている。自身の共通点を見出すだけでなく、キャラクター特有の孤独感や純粋さをどう表現するかが今後の課題となる。

上演スケジュールと会場情報

この舞台「夜中に犬に起こった奇妙な事件」は、2027年2月21日から3月14日にかけて東京・グローブ座にて上演される。その後の公演スケジュールでは、3月21日から28日にかけ、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで公演が行われる予定だ。長尾謙杜の単独初主演となる本公演では、彼の演技力の新たな可能性が問われるとともに、多くのファンや演劇愛好家からの注目が集まっている。映像とは異なる緊張感と生々しさの中で、彼がどのようにクリストファー・ブーンという役を昇華させるのか、2027年の春から夏にかけての舞台上演が大きな話題となりそうだ。観客は、長尾の成長と活躍を間近で体験する機会を得ることになる。