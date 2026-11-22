今年6月にリリースされた5枚目アルバム収録曲のMVがファンリクエストを受けサプライズ公開。ヒャダイン作詞作曲による肯定の歌詞と、藤原丈一郎振り付けの僕カワダンス、レトロポップなセットなどが特徴の愛と感謝を込めた作品。

「 僕がカワイくて君がカワイくて 」Official Music Video 公開 7人組グループ・ なにわ男子 の「 僕がカワイくて君がカワイくて 」のOfficial Music Video （以下、MV）が22日、グループ公式YouTubeチャンネルにてサプライズで公開された。

同楽曲は 今年6月にリリースされた5枚目のアルバム『ND5』に収録されており、リリースから約5ヶ月、ファンからの熱いリクエストを受け、待望のMVがついに誕生した。 事前に曲名を明かさずのサプライズ公開にSNSでは喜びと驚きの声が上がった。 同楽曲は、ヒャダインこと前山田健一氏が作詞作曲を手掛けた1曲。 なにわ男子に会うためにカワイくなろうと頑張るファンをとにかく褒めてくれるフレーズや、「僕がカワイイと君もカワイイ！

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」という人類全員のカワイイを肯定する壮大な歌詞がリリース時から話題に。 また、後半の“カワイイコールリレー”は、ライブでもファンとの「カワイイ」コール＆レスポンスで大盛り上がり。 さらに、ジョー先生ことメンバーの藤原丈一郎がサビの振り付けを担当。 誰でも真似しやすい、キュートな僕カワダンスとなっている。

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ぶりっ子ポーズをしたり、手でハートを作ったり王道のカワイイ仕草はもちろん、「なににも負けない聖剣作れそう！ 」という歌詞に合わせて、剣を鞘から出すも、なぜかすぐにしまう動きなどユーモア溢れる振り付けがSNSで話題となっている。 今作は、毎日一生懸命僕を好きでいてくれる君へ、愛と感謝の気持ちを込めたMVだ。 お部屋で過ごす「君」目線コンセプトのワンカット撮影を中心に構成されており、表情やメンバー同士のわちゃわちゃなど、なにわ男子だからこそ表現できる“カワイイ”を余すところなくぎゅっと詰め込んだ作品に。

水色やピンクを基調としたレトロポップなお部屋セットに入れ替わり次々とメンバーが登場し、たくさんのワッペンがついたポップな制服風衣装や、メンバーそれぞれのイメージに合わせたふわふわのワンちゃんネコちゃん衣装など、ファンが見たいなにわ男子の“カワイイ”を存分に堪能できるMVとなっている。 部屋に置かれたテレビの中にはコンサートでも歌唱時に着用していたメンバーカラー衣装をまとった7人が登場し、藤原考案の僕カワダンスを全力パフォーマンス。1回見ただけでは摂取しきれない“カワイイ”にあふれた内容となっている。