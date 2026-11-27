テレビアニメ『ポケットモンスター リサーチ！ピカピカ』がテレ東系でスタートする。7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）、お笑いコンビ・レ…

※写真クリックで拡大表示しますテレビアニメ『ポケットモンスター リサーチ！ ピカピカ』がテレ東系でスタートする。7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）、お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）がMCを務める。

このほど初回収録が行われ、MC一同が取材会を開いた。 MC決定について、それぞれコメント。 藤原は「番組が決まったのはメンバー同時に聞かされて。 素直にうれしかったし、メンバーもみんなポケモン大好きなので、そういった自分たちのポケモン愛をたくさんの人に届けられるように、これから頑張っていきたいな、と。

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レインボーさんと一緒に楽しい時間を届けたいなって思っています」と意気込み。 長尾は「小さい頃からずっと見ていて、青春を共にしたポケットモンスターの番組をさせていただけて、すごいうれしいなと感じてます。 （TIMの）ゴルゴ（松本）さんたちがやられてた番組を見ていました。 自分たちがやることになるのは夢のようですし、いいポケモンの情報をみんなに届けれたらなと思います」と意気込み。