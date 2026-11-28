サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は２８日、翌日のブラジル女子代表戦へ向けて試合会場のエディオンピースウィング広島で前日調整を行った。来年の女子Ｗ杯開催国で、昨年５～６月の遠征で連敗（１●３、

サッカー 女子日本代表「 なでしこ ジャパン」は２８日、翌日のブラジル女子代表戦へ向けて試合会場のエディオンピースウィング広島で前日調整を行った。 来年の女子Ｗ杯開催国で、昨年５～６月の遠征で連敗（１●３、１●２）した相手との対戦に、ＭＦ谷川萌々子（バイエルン）は「ブラジルの選手は速くて強い。

カウンターをさせず、奪われた後の守備がすごく大事になる」と見据えた。 所属チームでは主に中盤でゲームメークの役割を担っているが、狩野倫久監督の就任以降、代表では得点力の高さを生かしてトップの位置でもプレー。 今回の合宿ではＭＦ長谷川唯とインサイドハーフのコンビを組むなど、起用法にも注目がかかる。 昨年のブラジルとの対戦ではフィジカル差、スピードで上回られ苦戦。

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激しいマンツーマン守備に対するデュエル（対人）での勝負が勝敗の鍵を握る。 昨季の女子バロンドール候補にも選ばれた２１歳は、欧州女子チャンピオンズリーグ（ＣＬ）でブラジル人選手と対戦した経験を振り返った上で「普段やっている選手が相手なので、そこまで怖さはない」と強調。１６８センチの体格で、ブラジル人選手にも劣らないフィジカルを持つことから「始まる一発目が大事になってくる。 そこでしっかりガツンと当たって、基準を見せていきたい」と自信をのぞかせた。