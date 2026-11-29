ＦＩＦＡランク５位のなでしこジャパンは同７位のブラジル女子代表に２―２で引き分けた。１２月５日に岡山のＪＦＥ晴れの国スタジアムで再びブラジル女子代表と対戦し、年内の活動を終える。

ＦＩＦＡランク５位の なでしこ ジャパンは同７位のブラジル女子代表に２―２で引き分けた。１２月５日に岡山のＪＦＥ晴れの国スタジアムで再びブラジル女子代表と対戦し、年内の活動を終える。

来年の女子Ｗ杯開催国からＭＦ宮沢ひなたが２度ネットを揺らした。 左ウィングで先発すると、０―１の前半３６分にゴールライン際まで切り込んだＭＦ谷川萌々子のパスを右足で合わせて同点にすると、再び勝ち越されて迎えた後半２５分にはＤＦ高橋はなの右クロスを同じように右足で沈め、２ゴールを獲得した。 １点目はファーサイドへ行くふりをしながら、手前に動き直して相手を振り切り得点。２点目は相手ＤＦの戻りを見てゴール前に入るのをやめ、ややゴールから遠ざかりながらスペースを作った。 いずれも磨かれた得点の嗅覚から生まれたものだ。

Advertisement

所属チームのマンチェスターＵでは主にアンカーの位置でプレー。 代表でも中盤でプレーする機会が多く、得点に絡む機会が減少していたが、狩野倫久監督の就任以降は前のポジションでのプレーが再び増え「気持ち的にすっきりというか、すごく懐かしい気持ちになった」と語った。 前回の２３年Ｗ杯では１次リーグ第３節のスペイン戦での２得点を含めて５得点を奪い、得点王を獲得。 優勝した２０１１年大会の澤穂希さん以来の快挙を果たし、Ｗ杯後にはマイナビ仙台から現所属へ移籍した。