サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は２７日、２９日のブラジル女子代表戦（Ｅピース）へ向けて千葉市内で調整を行った。

試合まで２日に迫り、練習が熱を帯びた。 アップを終え、ボール回しに入ると、内田篤人コーチから「自分たちでテンポを作って！ 」「こだわって、短いパスを意識していこう！ 」などと声が飛び、緊張感に包まれた。

過去に鹿島、タイ代表などで指揮し、なでしこジャパンの攻撃を担当する石井正忠コーチからも細かく指示が出た。 ビルドアップの練習に入ると、対戦相手のブラジルのフィジカルも意識しながら、細かい攻撃の連係を確認した。 練習後にはアタッカー陣はシュート練習を行い、守備陣は内田コーチが主体となって守備塾を開講。 中盤の要であるＭＦ長谷川唯とＭＦ長野風花は石井コーチ、サイドバックのＤＦ北川ひかるとＤＦ守屋都弥は近賀ゆかりコーチと話し合う姿も見られ、試合への気持ちが高まってきたようだ。

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守屋は内田コーチによる練習後の守備練習について「守備の体の向きが、（１０月の）ドイツ戦で結構体の向きが気になっていたそうなので、そこの落とし込みをした」と説明。 来年の女子Ｗ杯開催国で、昨年５～６月の遠征で連敗（１●３、１●２）した相手との再戦に「（なでしこは）南米系のチームが苦手ではある。 そこを勝っていかないとＷ杯優勝は遠い」と気合を入れた。