サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は２４日、ブラジル女子代表との２連戦（２９日・Ｅピース、１２月５日・ＪＦＥス）へ向けて千葉市内で合宿を始動した。

初日はＭＦ谷川萌々子（バイエルン）を除いた２２人とトレーニングパートナー４人が参加。 悪天候により室内で調整を行った。 ケガで１０月の欧州遠征に参加できなかったＦＷ松窪真心（まなか）は「前回のみんなの活躍を見ていて、今回は絶対に選ばれて、結果を残さないといけないと感じている。

どういう起用法になるか分からないが、自分に与えられた役割をチームのために全うしたい」と意気込んだ。 松窪は昨年、米国のノースカロライナカレッジで主力として活躍。２６試合で１１得点４アシストを記録し、リーグの年間最優秀ミッドフィルダーに輝いた。 今夏には２シーズン前までイングランドのウィメンズ・スーパーリーグ（ＷＳＬ）で６連覇を記録していたチェルシーへ移籍し、飛躍の年となった。 活躍が評価され、バロンドール候補にも自身初のノミネート。２２位にランクインし、英国・ロンドンで行われた授賞式に参加した。

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本人にとっては驚きだったようで、「（候補に入ったときは）そんなわけないでしょ、うそでしょ、と。 あそこに行くまで正直実感はなかった」。 授賞式での時間を充実させるため、男子のバロンドールに輝いたイングランド代表ＦＷハリー・ケインらと写真も撮ったという。 中でも目を引いたのは黄金の球のトロフィー。

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「今まで見たことないくらいきらきらしていた。 どんな宝石よりもきれいだった」と、当時の興奮を語る。 まだ２２歳で伸びしろを秘めており、今後の代表での活躍も期待される。 なでしこジャパンの常連組だが、現状は主力にまでは至っていない。

今回の活動ではフォワードが少なく、松窪にとっては絶好のアピール機会となる。 来年の女子Ｗ杯開催国との連戦へ「いい相手と出来るのがすごく楽しみ。１年前にやったときは全く何もできなかったというより、自分にもチャンスがあった分、結構悔しい試合だった。 この２連戦しっかり勝って次につなげたい。 （序列を上げたい気持ちも）もちろんあります」と意気込んだ。