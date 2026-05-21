なでしこジャパン、来月6日に南アフリカ女子代表との国際親善試合に臨むメンバー23人を発表

日本サッカー協会は21日、来月6日に南アフリカ女子代表との国際親善試合（大阪・ヤンマーハナサカスタジアム）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表した。常連組に加え、DF竹重杏歌理（23＝フェイエノールト）、MF伊東珠梨（23＝ノジマ相模原）の2人が初招集された。

日本サッカー協会は21日、来月6日に 南アフリカ女子代表 との 国際親善試合 （大阪・ヤンマーハナサカスタジアム）に臨む女子日本代表「 なでしこジャパン 」のメンバー23人を発表した。 常連組に加え、DF竹重杏歌理（23＝フェイエノールト）、MF伊東珠梨（23＝ノジマ相模原）の2人が初招集された。

初陣となる狩野倫久監督は都内で会見に臨み「世界一奪還に向けた重要な初戦となる。 躍動したチームをつくるべく、チーム一丸となって全力で取り組んでいきたい」と抱負を語った。 来年6月に女子W杯開幕が控える中、海外組が大半を占める今回と国内組主体で臨む9月のアジア大会を1回目の活動と位置づけ。

「躍動感あるフットボールとはどういうことか、自分たちが追求していくべきことは何かを確認をして、ピッチで表現することが第一」と語った。 初招集の竹重と伊東は、ともに世代別代表時代に指導しており「成長をしっかりと実感した中で招集させていただいた」と言及した。 竹重は1メートル73のセンターバックで「高身長でフィットネスレベルが高い。 左右差なくロングフィードが蹴れる。

ディフェンダーとしての能力は高い」と評価。 ボランチの伊東については「しっかりとした守備から躍動感のあるプレーが彼女の持ち味。 長短合わせたパスとしっかりとしたディフェンス力をピッチで表現してほしい」と期待を込めた。 チームは来月1日から大阪府内で合宿を行い、最終日の同9日には南アフリカ女子代表と国際Aマッチ扱いとなる練習試合を実施する。

新たに就任した元日本代表DFの内田篤人コーチ、元なでしこの近賀ゆかりコーチらも今回の活動から指導に当たる。 来月1日から大阪府内で合宿を行うことになります。 最終日の同9日には南アフリカ女子代表と国際Aマッチ扱いとなる練習試合を実施する予定です。 新たに就任した元日本代表DFの内田篤人コーチ、元なでしこの近賀ゆかりコーチらも今回の活動から指導に当たることになります





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なでしこジャパン 南アフリカ女子代表 国際親善試合 女子サッカー サッカー日本代表

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