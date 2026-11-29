ＦＩＦＡランク５位のなでしこジャパンはブラジル女子代表と２―２で引き分け、来年Ｗ杯へ向け手応えと課題を確認した。

ＦＩＦＡランク５位の なでしこジャパン は同７位の ブラジル女子代表 に２―２で引き分けた。 来年女子Ｗ杯の開催国との試合を終えて、狩野倫久監督は「我々の決定機も含めて、勝ちきれなかったのは残念だが、この９０分間を通して非常に選手たちが集中して試合を運んでくれて、うれしく思う」と評価した。

攻撃では相手のマンツーマン守備をパスや個人技でうまくはがして好機を作り、ＭＦ宮沢ひなたがともに右クロスからスペースをつき、２得点を記録。 狩野監督も「相手のマンツーマンを利用した攻撃は、スペース、モーメントを共有して打開していく姿を見て取れた」と手応えを示した。 一方で、連敗した昨年の対戦でも苦戦した相手のロングボールとスピードには手を焼いた。 セットプレーも驚異となり、オウンゴール２本を献上。

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ＶＡＲ判定でオフサイドと判定されノーゴールとなったが、後半３２分にはカウンターからネットを揺らされた。 １２月５日には岡山のＪＦＥ晴れの国スタジアムで２戦目を控えており、狩野監督は「カウンターアタック、背後への対応、スペースカバーはもっと追求していきながら、自分たちがそれを回収、もしくは前で止めていかなければいけない。 また明日以降、修正したいポイントとして挙げたい」と改善を誓った。