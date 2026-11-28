サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は２８日、翌日のブラジル女子代表戦へ向けて試合会場のエディオンピースウィング広島で前日調整を行った。狩野倫久監督は前日会見で「次のＷ杯に向けて必要となる基盤と

サッカー 女子日本代表「 なでしこ ジャパン」は２８日、翌日のブラジル女子代表戦へ向けて試合会場のエディオンピースウィング広島で前日調整を行った。 狩野倫久監督は前日会見で「次のＷ杯に向けて必要となる基盤と土台を構築、追求しながら、対戦相手に対してしっかりと準備し、チーム一丸となってホームの広島で勝っていきたい」と意気込んだ。

来年６月に開幕する女子Ｗ杯開催国のブラジルとは昨年の５～６月も対戦し、連敗（１●３、１●２）。 激しいマンツーマン守備の対応、フィジカル差などで課題を突きつけられた。 けがにより今回は来日できなかったが、昨季までＭＦ長谷川唯らとマンチェスターＣで同僚だったＦＷケロリン（現バルセロナ）ら実力者も多い。 通算対成績は７勝３分７敗で、ＦＩＦＡランクも日本の５位に対し相手は７位と互角。

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勝利をつかみ、良いイメージで来年のＷ杯に向かいたい。 昨年はコーチとしてブラジル戦に臨んだ狩野監督は、試合のポイントにカウンターを挙げつつ、「もう１、２段階高めていくことが重要」と強調。