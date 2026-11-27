日本人の海外旅行者数がコロナ禍前の7割水準にとどまる中、現場では鮮明な二極化が起きている。「2019年比45％の円安」によってパスポートを更新しないシニア層がいる一方、20代女性はK-POPの「推し活」や聖地巡礼、スポーツ観戦といった明確な目的のためコストを問わず海外へ飛ぶ。日本上陸20年を迎えたエクスペディアの木村奈津子代表取締役に、二極化する旅の需要と新たな市場開拓の仕掛けを聞いた。

日本人の海外旅行者数はコロナ禍でほぼゼロまで落ち込み、そこから徐々に回復してきました。2026年も前年比で13％増えています。 ただ、2019年と比べるとまだ7割の水準です。

他の国はすでに2019年の100％を超えていますので、日本の海外旅行の回復が他国と比べて遅いことは否めません。 最大の要因は為替とインフレ、とりわけ円安です。 私たちはドルにばかり目を向けがちですが、ドルとユーロに対しては、2019年と比べて45％の円安になっています。 コロナ禍前に海外へ行ったことのない20代前半の方は、為替の差をそれほど気にしないかもしれません。

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しかし30代以上の方は2019年当時の安さを知っています。 細かな数字まで見ていなくても、大幅に円が安くなったと感じていることが大きな要因です。 ただ、セグメント別に回復率を見ると、誰もが海外へ行かなくなったわけではありません。 例えば20代の女性は、この10～20年、海外旅行者の中で一貫してボリュームの大きい層でした。