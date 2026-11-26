有事に戦場となる南西諸島への自衛隊の増強が進んでいます。ところが､実戦で戦うことになる車両が､ある前提にしばられ､本来の戦闘能力を失っていると筆者は指摘します。それは､防衛省･自衛隊に装備の開発や情報収集能力が他国と比べてなさすぎるという疑問からです。

陸上自衛隊の16式機動戦闘車や19式155ミリ自走榴弾砲は、開発の際にC-2輸送機による空輸を前提にした。 そのため無理な軽量化を行ってしまい、本来必要な性能を奪っている。

しかも、その空輸自体が「ファンタジー」な、現実離れした設定だった。 また、近代化や延命化により、車体の重量が増えれば「ファンタジー設定」は瓦解してしまう。 角を矯めて牛を殺す、のごとくである。 陸上自衛隊が沖縄に配備してきた第15旅団（那覇市）が南西諸島の防衛強化のために2026年度に師団に格上げされ、第15師団となる。

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それに伴い部隊が増強され、偵察隊が廃止されて、新たに16式機動戦闘車などを保有する偵察戦闘隊が新編された。 同諸島での配備は初めてとなる。 この16式だが現在のタイプはクーラーが装備されているが、以前はクーラーがなかった。 クーラーが装備されるようになったのは20年度の調達からだ。