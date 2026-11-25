ワインは世界中の人々に愛されており、市場には1本数百万円する高級ワインも出回っていますが、同時に犯罪組織による「偽造ワイン」の製造・売買も問題となっています。そんな犯罪組織による偽造ワイン製造の手口や司法当局の捜査について、ジャーナリストであるウィリアム・ラルストン氏がまとめています。

のレストランで逮捕されました。 ユーゴフはヨーロッパで高級ワインの販売を手がけており、この日は高級赤ワイン「ドメーヌ・ルロワ・ミュジニー」を31本売ったベルギーのワイン販売会社社長とレストランで会う予定だったとのこと。

」を含む十数本のワインボトルも見つかりました。 ロマネ・コンティは年間わずか数千本しか生産されず、発売直後から1本数万ユーロで取引され、その後の二次市場でも高額で売買されています。 そのためロマネ・コンティは、偽造ワインを手がける犯罪組織のターゲットになりやすい銘柄でもあります。 ラルストン氏はある時ブルゴーニュのバーで、ユーゴフの事件で主任捜査官を務めたアンリ氏という人物と出会い、事件や捜査について聞くことができました。

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アンリ氏は2012年、地元レストランのオーナーが数本のロマネ・コンティに対して偽造疑惑を指摘して以来、ロマネ・コンティ偽造事件を追ってきたとのこと。 アンリ氏は当初、犯罪者にとって時計やハンドバッグなどを偽造する方が簡単なはずなのに、なぜワインを偽造するのか不思議に思っていたそうです。 しかし捜査を進めるにつれて、ユーゴフが2011～2013年にヨーロッパ中のワイン販売業者へ100本以上のロマネ・コンティを販売しており、約20人の被害者から少なくとも200万ユーロをだまし取っていたことが判明。

最終的に逮捕へと至りました。 ユーゴフは逮捕後、自分が販売したロマネ・コンティが偽物だとは知らなかったと主張し、モスクワで出会った実業家のギデオン・ワインバウム氏の代理として売っただけだと説明しました。 しかし裁判官はユーゴフの主張を却下し、2017年に執行猶予付きの拘禁刑と、罰金および民事賠償金の支払いが命じられました。 アンリ氏によると、ユーゴフは非常に魅力的で説得力にあふれた人物だったとのこと。

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アンリ氏は「問題はボトルだけじゃなく、あの男自身なんです。 みんなが彼を信用しています。 驚くべきことです」と語りました。 ワイン偽造は人々がワインを飲み始めてからずっと行われてきましたが、特に瓶詰めや輸送技術の進歩によってワインの流通が広まった19世紀から20世紀初頭にかけて激化。

ワイン生産国は特定のワインに生産基準や地理的制限を設けることで犯罪者を罰せられるようにしましたが、高級ワインが一種の美術品かのように高額で取引されるようになり、詐欺師も高価なワインボトルを入手して中身を詰め替え、高級ワインと偽って売りさばくようになりました。 が、安価なヴィンテージワインを高級ワインと偽って売りさばいた詐欺で逮捕されました。2014年にはクルニアワンに拘禁刑10年の判決が下されましたが、皮肉なことにこの有罪判決がワイン詐欺を世に知らしめる結果になったそうです。

また、クルニアワンの関係者は事業資金を提供した人物を含めて誰一人として罪に問われませんでした。 アメリカでは、詐欺罪で有罪判決を受けるには犯罪意図の立証が必要ですが、ワイン詐欺の関係者が犯罪意図を持っていたことを証明するのは非常に困難だったためです。 この前例により、犯罪組織は「ワイン詐欺は身代わりを立てればリスクが低い上に、成功した時のメリットは大きい」と学んでしまったとのこと。 過去15年間で犯罪組織はグループで偽造ワインの製造をするようになりました。

グループは少なくとも1人のワイン業界経験者を中心に組織され、各メンバーには「原産地証明書の偽造」「中に入れる偽造ワインのブレンド」「流通・販売」といった明確な役割が与えられます。 近年は空き瓶を入手するのではなく、ガラス用の型枠や高解像度プリンターなどを駆使し、最初から自分たちで空き瓶を作るグループが多くなっているとのこと。 また、中に入れるワインは安物で済ませることもあれば、繰り返し相手をだますために高品質のワインを入れる場合もあります。

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たとえばイタリアのワインメーカーは、余剰ワインをワイナリー名や原産地呼称を消した上で販売しているそうで、グループがこれらのワインを格安で購入して空きボトルに詰めるケースもあります。 高級ワインはめったに飲まれないため、購入者が飲んでも本物と偽物の区別を付けるのは困難です。