現在、日本の名目GDPはドイツに抜かれて世界4位。2026年にはインドに抜かれて世界5位に、27年には英国にも抜かれて世界6位となることが予測されている。人口減少の影響も相まって、経済大国としての存在

実際、2023年に発表されたアンホルト・イプソス「国家ブランド指数」（世界60カ国の「国のイメージ」を約6万人に聞いた調査）では、日本が6年連続1位だったドイツを抜き、世界1位となった。

著者はコロナ禍が明けた2023年6月、世界各地を回って人々に話を聞き、日本文化に対する関心の高さを実感したという。 多くの人と対話する中で気づいたのは、自分が持つ「日本像」が古くなっていたことだ。 各地で出会った人々が語っていたのは、経済大国としての日本ではなかった。 海外の人が惹かれていたのは、アニメや食、デザイン、工芸、仕事の丁寧さ、日々の暮らしの中にある美意識など、広い意味での「文化」と呼べるものだったのだ。

Advertisement

（「はじめに」より）著者が代表を務める戦略デザインファーム「BIOTOPE」は、2023年1～3月、経済産業省クールジャパン政策課（現・文化産業創造課）とともに「日本ブランドイメージ調査」を実施した。2. Cute & Eccentric ―― 可愛くて奇抜な文化発信力のある国5. Condensed Diverse Creativity ―― 多様性が凝縮された都市と地方を持つ国さらに、外国人が日本に好意を抱くまでには、4つの段階があるという。 偶然の出会いから始まり、人との交流によって関心が高まり、体験を通じて愛着へと変わり、やがて人生の一部になっていく。