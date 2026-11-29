BEVとして3000台限定で復活したホンダ「インサイト」を本音レビュー。正体は中国産の「e:NS2」で、補助金込み実質約420万円。独創的な外観やアロマ機能は魅力な一方、乗り心地のバタつきや550万円で車載ナビ非搭載など課題も浮き彫りに。本命「Honda 0 α」への期待を語ります。

なぜBEVのインサイトなのか？ そしてどんな使命を背負って登場したのか？ その役割を紐解きつつ、実車をレビューしていきます。 実は新型インサイトは、もともと海外市場で販売されているクルマです。

その正体は、中国の合弁会社である東風ホンダが2024年から販売している「e:NS2」というモデル。 中国の工場で生産されたこのモデルが、日本市場では「インサイト」の名前で販売されているのです。 なお、日本市場においては3000台限定の販売とアナウンスされています。 ボディーサイズは全長4785×全幅1840×全高1570mmで、一充電走行距離（WLTCモード）は535km。

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価格は550万円のモノグレードで、2026年度のCEV補助金130万円を差し引くと、実質420万円ほどで手に入ります。 このサイズ感のSUVは現代のBEVで最もオーソドックスなパッケージと言えるもので、BEVのトレンドど真ん中を狙った1台と言えます。 国産車で言えば、トヨタのbZ4Xや、ひと回り小ぶりながら日産の新型リーフなどが例に挙げられます。 グローバルで見れば、海外メーカーはこのサイズ感のSUVタイプのBEVを多く展開していて、それらは日本市場でもよく見るラインアップです。