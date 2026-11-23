定型業務の約8割がExcel・紙・メール中心、9割超でデータ転記が発生――バックオフィスの業務改善を阻む現場の実態を、NTTデータビジネスブレインズが調査した。

NTTデータビジネスブレインズ（東京都港区）の調査によると、約8割の部署が定型業務の半分以上をExcel、紙、メールだけで運用していることが分かった。 また、9割超の職場でデータの転記・再入力が発生するなど、非効率な業務の実態が浮き彫りになった。

バックオフィスの業務改善を阻む要因は何か。 定型業務のうち、Excel、紙、メールだけで運用している割合はどれくらいか。

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「7割程度」が38.5％で最多となり「半分程度」（32.1％）、「3割程度」（16.7％）と続いた。 「1割程度」という回答は4.1％にとどまった。 定型業務の半分以上をExcel、紙、メールだけで運用している部署は合わせて79.2％に上った。 Excel、紙の業務について「手順が文書化されており、誰でも対応できる」と回答した人は9.5％だった。

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また、作業手順を1人で説明できる人数は「2人」が43.9％で最多だった。 担当者の異動、退職、休職が重なれば、業務そのものが止まりかねない状況が見受けられた。 業務の手順やルールの記録先については「Excelファイル内のメモ・コメント欄」（57.5％）が最も多かった。 その他に「共有フォルダやクラウドストレージ上の文書」（53.4％）、「業務マニュアル・手順書（Word、PDFなど）」（44.3％）が上位となった。 一方で「記録はなく、担当者の頭の中にある」（9.0％）という回答も見られた。