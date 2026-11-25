珍しい神経疾患と診断されたジャマル・ムシアラに減俸を受け入れさせようとしているとして、バイエルンは「いじめ」との批判を受けている

昨年2月のムシアラの契約延長は、バイエルンに広く祝福をもたらした。 当然のことだ。17歳でクラブのトップチームデビューを果たして以来、チェルシーのアカデミー出身のムシアラは、バイエルンでブンデスリーガのタイトルを獲得し、ドイツ代表としてのEURO2024での活躍により大会ベストイレブンに選ばれるなど、世界のサッカー界で最も刺激的な若手選手の一人であることを証明してきた。

当時、ムシアラは若いキャリアで最も結果を残すシーズンの半ばを少し過ぎたところにあり、移籍の噂も絶えなかった。 そのためバイエルンのスポーツ担当取締役は、「世界で最も引く手あまたの選手の一人に、我々の長期的な計画を信じてもらえた」ことを喜んだ。 8月15日、ムシアラはミュンヘンで行われたバイエルンとRBライプツィヒのプレシーズンマッチ中に倒れた。3日後、ハイデンハイムとの親善試合でも同じことが起きた。23歳のムシアラが深刻で、命に関わる可能性もある健康問題を抱えているのではないかという不安は、さらに高まった。

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に対し、ムシアラとの契約はなお「有効」だと語った一方で、「経済的な枠組みに見合う水準へ恒常的に戻れないのであれば、我々は席に着いて話し合わなければならない」とも、重要な点を認めた。 予想どおり、減俸の可能性に関するバイエルンの公の発言には、すぐさま厳しい反発が起きた。 シュテファン・エッフェンベルクはクラブの対応を「壊滅的」と呼び、選手組合VDVのマイク・フランツは「いじめに近い」と述べた。 FIFProも「交渉に先立ってムシアラと代理人に圧力をかけるための、組織的な戦略」と見なして批判した。

また、契約更新前に選手の代理人側が症状を知っていたのかどうかについて、バイエルンの一部の要人が疑念を抱いていることも明らかになった。 一方、マテウスはそうではなかったと考えており、ムシアラの神経機能の障害が診断されたのは4カ月後だったと主張している。 ムシアラがサッカーだけに集中し続けられるかは、今のところ誰にも分からない。 実質的に週ごとに高額な報酬に見合う働きを証明しようとすることになり、現在のサッカー界でほかのどの選手よりも大きな重圧を受けるといっても過言ではないからだ。

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欠神発作について知る前から、ムシアラの代理人との契約延長交渉をエーベルルがどう進めたかに、一部の取締役が不満を抱いていたとの報道もすでに出ている。 本来は私的な問題であるはずのことが、国を挙げての議論になってしまった。 そのためバイエルンは、リールとのチャンピオンズリーグの試合を控えた水曜日の朝、事態の収拾に向けてムシアラの代理人側と行った協議について声明を出さざるを得なかった。

「双方は、選手の健康が第一であるとの認識で一致している。 ジャマル・ムシアラの回復に向けた歩みを全面的に支援する。 ここ数日の多くの噂を受け、バイエルンとジャマルの代理人事務所である11WINSは、次の点を明確にしたい。 ジャマル・ムシアラが欠神発作に似た症状について初めて診察を受けたのは、2025年4月22日である。

神経症状が初めて現れた直後、バイエルンおよびその医療部門と相談の上で診察が行われた。 バイエルンとジャマル・ムシアラの代理人は、協力と守秘の精神に基づき、協議を続けることで合意した」