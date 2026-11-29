この秋、マーベルは特別な節目を迎えた。スパイダーマンのコミックシリーズが通算1000号に到達したのだ。 Instagram 埋め込み ID: Dd7Diwbl9oL プレビュー 初登場は1962年8月

ヘラクレスからルーク・スカイウォーカーまで、ヒーローは普通、ブレない道徳心と誠実さを備えている。 だがスーパーヒーローは必ずしもそうではない。 『アメイジング・スパイダーマン』第698～700号では、ピーターは宿敵ドクター・オクトパスに取って代わられ、より冷酷で暴力的な「スーペリア・スパイダーマン」が誕生する。

第149号にはピーターのクローン、ベン・ライリーが登場。 その後もスパイダーマンの衣装を着たクモから中世イギリス版まで、奇想天外なバージョンが次々と生まれた。3つ目は彼の物語に本当の意味での「帰還」がないことだ。 伝統的なヒーローは冒険に出て試練によって成長し、最後には以前とは違う人間となって故郷に帰る。 だがスパイダーマンは、いつまでもそこにたどり着かない。

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第121～122号で、ピーターの友人で初恋相手でもあったグウェン・ステイシーが死亡したことは、彼の人生を決定的に変え、その影は第1000号にも残る。 その後ピーターはメリー・ジェーン・ワトソンと結婚するが、その結婚も後に解消される。 そして4つ目は、スパイダーマンの物語が過去を忘れないことだ。 一般的なヒーローの試練や成長は、完結した物語の中に収まることが多い。