2026年11月24日、アメリカ陸軍の陸軍補給司令部で広報を務めるロリ・マクフェイト氏が、アイオワ州陸軍弾薬工場で不安定な爆薬の制御爆破を実施すると発表しました。

広範な実験室試験と爆発物安全レビューの結果、いずれも危険すぎると判断されています。 化学的処理ではドラム缶を開けて混ぜる必要があり、熱処理と移設では不安定な物質が動き、振動・衝撃にさらされるため偶発的な爆発の許容できないリスクが生じると判断されました。

保管継続では、気温の低下に伴い地域社会のリスクが高まり、制御不能な爆発につながる危険があります。 そこで、劣化したアジ化鉛を制御された緩和爆破処理することで、予測不能な爆破のリスクを意図的に管理・最小限にすることが決定した模様。 マクフェイト氏は「制御された緩和爆破処理を行うことが、国民のリスクを最小限に抑える唯一の現実的な選択肢」と表現しました。 この結論はアメリカ政府で最も経験豊富な科学者たちの間で一致した見解であると、アメリカ陸軍は説明しています。

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なお、制御爆破するアジ化鉛の量は約9700ポンドだそうです。 緩和爆破処理では、アジ化鉛を爆薬や爆発物を保管するために特別に作られたコンクリート製の強化構造物である土で覆われた弾薬庫に入れて爆発します。

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アメリカ陸軍とその関係機関は、ドローンを用いた鉛濃度の広範な監視、2階建ての建物と同じくらいの高さの砂で満たされた物理的障壁の設置、粒子拡散を封じ込めるための水とゲル状物質の壁、熱エネルギーを吸収して空気中の粒子拡散を減らすための水性フォームバリアの展開、制御爆発の設計を決定するための最先端の大気拡散モデリングなど、前例のないレベルの革新的な緩和策を構築しました。 以下の画像はアジ化鉛の制御爆破で生じる鉛の粉塵が、地面などの表面にどの範囲で積もるかを予測したシミュレーション結果を示した地図です。

緑色の範囲は、環境保護庁による鉛粉塵の床面における対処基準値である「1平方フィート当たり5マイクログラム」の鉛粉塵が積もるエリアで、青色の範囲は環境保護庁による鉛粉塵の窓の溝における対処基準値である「1平方フィート当たり100マイクログラム」の鉛粉塵が積もるエリアです。