羽田空港の格納庫で開催された「Lamborghini DAY Japan 2026」を現地レポ。すでに完売の日本限定25台モデルや、1065馬力の「レヴエルトSV」、1万回転回る「テメラリオ スパイダー」など最新3台が日本初公開。買えなくても憧れる圧巻の空間でした。

アウトモビリ・ランボルギーニ・ジャパンは11月27日、羽田空港の整備地区にある格納庫で「Lamborghini DAY Japan 2026」を開催。

「テメラリオ スパイダー」をはじめとする最新モデルや、日本専用の限定モデル「レヴエルト インパヴィド」を公開しました。 イベントでは、イタリアからステファン・ヴィンケルマン アウトモビリ・ランボルギーニ会長兼CEOをはじめ、チーフテクニカルオフィサーのフェルミン・ソネイラ氏、デザインディレクターのミィティア・ボルケルト氏ら主要メンバーが来日し、製品の魅力を語りました。 イベントの冒頭、ヴィンケルマンCEOは、日本がアメリカ、ドイツに次ぐ世界第3位の市場であると紹介。 さらにコロナ禍以降、右肩上がりに販売台数を伸ばしていると笑顔で語りました。

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ちなみに昨年（2025年）の日本での販売台数は992台で、今年はそれを上回り過去最高を更新する勢いだそうです。 ランボルギーニ・ジャパンの設立25周年を記念した本モデル。 日本の武士道精神から着想を得たというデコレーションが施されています。25台限定モデルですが、すでに完売しているとか……。 イベントでは2026年発表の新型モデル3台を日本初公開しました。1台目はウルスSEペルフォルマンテ。