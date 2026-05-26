と黒沢監督は、ららぽーと豊洲屋外のシーサイドデッキ / ウッドデッキエリアに特設されたレッドカーペットにドレスアップして姿を見せた。観覧エリアに集まったファンから飛ぶ「キャー！」という歓声に、菅田は「（劇中で）地下牢に幽閉されていたので、こんなに気持ちいい外で皆様に会えて、僕もキャーという気持ちです！」と挨拶。続く宮舘は、直前に吉高が「うれしい～！」と声を上げたのを踏襲し、落ち着いた声色で「……うれしい」とひと言。そして「今日という日を楽しみにして参りました。ぜひね、お互い楽しみましょう」と続ける。司会者との質疑応答では、まず黒沢監督、本木、菅田、青木、宮舘が参加した「第79回カンヌ国際映画祭」の話題に。本木が……

と黒沢監督は、ららぽーと豊洲屋外のシーサイドデッキ / ウッドデッキエリアに特設された レッドカーペット にドレスアップして姿を見せた。 観覧エリアに集まったファンから飛ぶ「キャー！

」という歓声に、菅田は「（劇中で）地下牢に幽閉されていたので、こんなに気持ちいい外で皆様に会えて、僕もキャーという気持ちです！ 」と挨拶。 続く宮舘は、直前に吉高が「うれしい～！ 」と声を上げたのを踏襲し、落ち着いた声色で「……うれしい」とひと言。

そして「今日という日を楽しみにして参りました。 ぜひね、お互い楽しみましょう」と続ける。 司会者との質疑応答では、まず黒沢監督、本木、菅田、青木、宮舘が参加した「第79回カンヌ国際映画祭」の話題に。 本木が「初めてのカンヌだったので不安に見ていたんですが、観客の皆さんが惹きつけられているのを肌で感じたのでうれしく思っていますし、すべてが貴重な体験でした。

ものすごくいい経験ができたと思います」と実感を明かすと、菅田も「本木さんのおっしゃったことがすべて」と同調しつつ「日本の素敵な景色や建造物が映ったときに息を呑む空気が伝わってきて誇らしい気持ちになりましたし、いろんなものを超えて伝わっている感じがすごくうれしかったです」と重ねた。 そして、フォトセッションでの“ロイヤル”なターンやポージングが話題となっていた宮舘が…





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映画祭 カンヌ国際映画祭 レッドカーペット フォトセッション ロイヤルなターン

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