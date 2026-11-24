24日深夜放送のテレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）には、とろサーモン・久保田かずのぶ、藤田ニコル、さや香・新山が来店する。

過度な謙虚さが求められる現代、「自分の口から言うのはダサい、でも褒めてほしい！ 」と芸能界の猛者たちが立ち上がった。 今夜の「ダサいこと言いに来ましたSP」では、心の奥底に封印してきたド直球の自画自賛をオードリーの前で赤裸々にぶちまける。

「もっと騒げよ！ 」と吠えたのは、とろサーモン久保田。 SHIBUYA109の広告に抜擢され「大谷翔平の次がオレだった」と自慢するも、反響の薄さに激怒。 しびれを切らした久保田が後輩に取ったまさかの行動とは。

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また、飲み会で後輩に気を遣わせないために実践しているという独自の気遣いに、若林も思わずツッコミを入れる。 さらに、久保田にまつわる衝撃の事実が発覚し、スタジオがざわつく一幕も。 今年の5月母になったばかりの藤田。 おバカギャルから大人誌モデル、プロデューサーへと見事な転身を遂げてきた。

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「進化しながら芸能界を生き抜く私、すごくない？ 」と誇る裏には、芸能界で生き残るための緻密な戦略があったことを明かす。 さらに、後輩タレントと自身の送迎事情をめぐり、日頃抱えている不満を激白。 そこから思わぬ方向へと話が展開し、藤田のリアルな給料事情に若林も困惑する。

新山は、「M-1の免許返納のネタは、しゃべくり漫才の現状の最高峰」と豪語し、自身の漫才の凄みを熱弁。 しかし、藤田ニコルからまさかの一言が飛び出し、スタジオは笑いに包まれる。 さらに、後輩芸人たちに大盤振る舞いしたエピソードを披露するも、その裏に隠された新山の思惑が明らかに。 そこからなぜか久保田との奢り額マウント対決が勃発！ 芸人2人のダサすぎる争いに、オードリーも思わず呆れ顔に。