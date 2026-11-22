一般社団法人とやまのめと川原保育園の連携活動が、農林水産省主催の「食と農をつなぐアワード」で大臣官房総括審議官賞を受賞。児童が食の生産から販売、再利用まで体験する持続可能なモデルが評価されました。

一般社団法人 とやまのめ と とやまのめ 保育園株式会社が運営する保育所型認定こども園「 川原保育園 」は、 農林水産省 が実施する第2回「食と農をつなぐアワード」において、持続的 食料システム の確立部門で大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）賞を受賞しました。この表彰は、園児が生産から販売、規格外農産物の飼料や堆肥への再利用までの食料サイクルを体験する教育活動が高く評価された結果です。

受賞の背景と連携活動の詳細

受賞者の一般社団法人とやまのめは富山県射水市に所在し、保育所型認定こども園川原保育園は富山県魚津市に所在しています。両者の連携により、子どもたちが食べものの生産から販売、規格外の食べものを飼料や堆肥として再利用するまでの食料システムを体感できる環境が構築されてきました。表彰式は11月20日、東京・丸の内の明治安田ホールにて執り行われました。

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この取り組みの背景には、毎日の給食やおやつを楽しみにする園児たちが、食べものがどこで誰の手によってつくられ、出荷できなかったものがどうなるのかを知ることが少ないという現状があります。川原保育園は「小さな社会デビューを、ここから」をスローガンに掲げ、地域の産業や文化、人との出会いの中で五感を使って学び、一人ひとりの「やってみたい！」に応える教育環境づくりを目指しています。

特に食べものについては、単に話を聞くだけでなく、つくり手に出会い、自分の手で触れる体験を重視しています。これにより、子どもたちが食べものの「つくり手」と直接触れ合う機会を設け、食べものを大切にする気持ちを育て、農業という仕事の内容や重要性を理解するきっかけを提供してきました。

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農業現場の課題と販路改革の取り組み

連携先の一般社団法人とやまのめが直面しているのは、農業現場における深刻な構造課題です。担い手の高齢化や後継者不足、そして耕作放棄地の増加が進む中、形や大きさが規格に合わず出荷できない農産物の多くが捨てられているという現実があります。とやまのめは、農業を守るだけでなく、若い世代が憧れる産業へと変革することが必要だと考え、スプラウト農場を承継して販路改革に取り組みました。

具体的には、若手農家コミュニティ「FarmersJapan Under35（F-35）」の運営、レストランバスツアー、バイヤー交流会、そして食育活動など多岐にわたる展開を行っています。川原保育園はこれらの考え方に共感し、園児たちが生産から販売、再利用に至るまでの一連の食料システムを体験できる取り組みを一緒につくってきました。

年長児を対象としたスプラウト農園での実習では、スプラウト（豆苗やかいわれ、ブロッコリースプラウト類）の種まきから生産工程に関わりました。水やりや成長観察、そして収穫を直接体験し、収穫した野菜は保育園に持ち帰って給食で美味しくいただきました。こうした過程を通じて、食料生産の厳しさと楽しさを学ぶ機会が設けられています。

小売体験による社会性育成と今後の展望

生産体験に加え、販売実演による社会性育成も実施されました。6月25日には、魚津ショッピングスクエア・サンプラザ1階で年長児が豆苗の販売に挑戦しました。声かけ、商品説明、受け渡しまでを自分たちで行うこのプロジェクトでは、最初は緊張していた子どもたちも、次第に笑顔になり、自分から声をかける姿が見られるようになりました。

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この受賞は、地域密着型の食育が農業の持続可能性に貢献するモデルケースとして国レベルで認知されたことを意味します。一般社団法人とやまのめと川原保育園は、今後もこうした連携を深化させ、子どもたちへの教育効果と農業現場の課題解決の両立を目指す方針です。

受賞を通じて、規格外農産物の有効活用や、次世代を担う子どもたちへの食農教育の重要性が改めて浮き彫りになりました。今後は受賞した実績を基に、より多くの地域や企業との連携を拡大し、持続可能な食料システムの確立に向けた普及活動を進めていきます。これにより、農業従事者の負担軽減と、食に関する知識を持つ次世代の育成が同時に推进される体制が強化されます。