小学館の児童誌てれびくんの編集部が、Xで最新の付録組み立てによる親子の「あるある」を事前に警告するユニークな告知を行い、保護者や書店員の共感を呼んでいる。

小学館 が発行する児童向けテレビ情報誌『 てれびくん 』編集部は、X（旧ツイッター）において最新号の発売に関する特異な告知を行った。この発表は、単なる販売開始の通知にとどまらず、家庭内で予想される親子間の「ドタバタ劇」を皮肉交じりに予告する内容であった。この大胆かつユーモアあふれるメッセージは、多くの保護者や 書店員 、そして雑誌ファンから大きな反響を呼び、SNS上で急速に拡散された。

最新号発売と想定される家庭内トラブルの事前警告

てれびくん編集部は、11月27日に投稿したXの文書画像を通じて、全国書店での発売確認を正式に報告した。しかし、その直後に続く文章は、一般的な商品告知とは異なり、購買行為に伴う予期せぬアクシデントへの注意喚起へと続いた。編集部は、書店で子供に「さっきのところに戻って」と引き止められ、予算外の出費が発生する可能性について言及している。

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さらに、帰宅後の玄関で靴を脱ぎながら「付録をつくって」とせがまれる状況や、手を洗うよう促した親に対して子供が「もう洗った」と早々に回答するケースへの警告も含まれていた。この「十中八九、洗っていない」という示唆を含む細部まで描かれた文章は、育児経験を持つ層にとって極めてリアリティのあるものであった。

保護者層による「育児あるある」としての共感と懐古

この告知に対して、X上では保護者たちから即座に笑いと共感が寄せられた。あるユーザーは「『もう洗った』は虚偽の申告である可能性がある」と自嘲的にコメントし、夕飯の支度中に付録組み立てで予定が狂う現状を指摘した。また、先輩パパ・ママからは「必死に付録を作ってあげた日を懐かしく思い出した」という声や、「今夜の夕飯は軽めに済ませ、付録で遊んでしまうのも手だ」といった温かいエールが多数投稿された。

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現役の書店員からも、一瞬「また転売ヤーが殺到するトラブルか」と不安を感じるほどの切実な反応があったという。しかし、実際には謝罪や延期ではなく、付録の完成後に子供が「もう一回見て」と繰り返す可能性への事前通告であったことが判明し、緊張は和らいだ。誰も傷つけず、関わる全員をクスッと笑わせるこのプロモーションは、殺伐としたSNSタイムラインに咲いた粋なメッセージとして受け止められた。

デジタル時代における紙媒体の付録がもたらす価値

今回の反響の背景には、最新号が抱える圧倒的なボリュームと、現代の育児環境における紙媒体独自の価値がある。今号には超立体図鑑、ゴジラマスク、コロコロスライムなど「7大ふろく」が収録されており、仮面ライダーやウルトラマン、ベイブレード、シンカリオンといった人気コンテンツが多数詰め込まれている。

動画全盛の時代において、スマホで動画を見せれば手軽に子供を静かにさせることは可能だ。しかし、SNS上では「動画も楽だが、こちらの方が親子で楽しめる」という声が上がる。さらに、「俺はこの付録作成で山折りと谷折りを覚えた」という経験を持つユーザーや、「世にはまだこういった雑誌も必要だ」と紙媒体の必要性を訴える声が上がり、デジタルでは代替できない手作りの時間への渇望が表出している。

編集部が理解する「影の功労者」である親への敬意

てれびくんのターゲットは子供であっても、実際に財布のひもを握り、夕方の忙しい時間に老眼や不器用さと戦いながら付録を組み立てているのは親である。編集部はこの事実を誰よりも理解し、最大限の敬意とユーモアをもって労ったため、この告知は全方位から絶賛された。

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『てれびくん』は1976年5月に創刊され、講談社の『テレビマガジン』と並び立つ長寿誌である。スーパー戦隊や仮面ライダー、ウルトラマンに加え、ドラえもんなどの情報や、雑誌よりも分厚い組み立て付録で子供たちを楽しませてきた歴史がある。大山のぶ代さんの「てれびくん、はつば～い」という懐かしいCMボイスを思い出す往年の読者からは、「雑誌が廃刊されていく中、店頭に並ぶこと自体が重大報告だ」と出版不況の現代を噛みしめる声も聞かれる。

「付録作りで夕飯が遅れる」という小さな苦労を、編集部が「今回の事態を重く受け止め、次号の制作を進めております」と大真面目に先回りすることで、愛おしい日常のワンシーンへと変換した。この戦略は、子供だけでなく、親をも虜にする雑誌の力強さを証明するものとなった。