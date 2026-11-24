プレスリリース ついに“最低夫婦”を終わらせるための3泊4日の旅へ出発、新章へ15歳年下妻「裏切られるかもって」親戚14人の前で思いを吐露！松村沙友理が涙の理由とは…？

12歳年上妻「誰の子どもも欲しいと思ったことがない」と本音！ 元日プ男子の夫、どう向き合うか…？ ～『この最低な夫婦の終わり』第4話は「ABEMA」で11月25日（水）夜11時より無料放送～ 新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIAL2チャンネル」において、 “最低”な状態を終わらせたい夫婦たちの圧倒的リアルを覗く「ABEMA」新作オリジナルリアリティーショー『この最低な夫婦の終わり』の第4話を2026年11月25日（水）夜11時より無料放送いたします。

本番組は、愛し合って結婚したはずが、いつしか“最低”な状態に陥ってしまったとある夫婦3組が、番組が用意した本音で向き合う旅を経てどうやって“最低”な状態を終わらせるかに密着。 家事、育児、妊活、価値観のズレ・・・綺麗事ゼロの本音をぶつけ合う、夫婦の圧倒的リアルを覗き、この“最低”な夫婦たちは幸せになれるのか？ を追いかけます。 かつては赤の他人だったふたりが結婚し“夫婦であり続ける”ということは何かを問い直す、「ABEMA」オリジナル新作の“夫婦のリアリティーショー”です。

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密着するのは、アイドルグループ・SKE48の元メンバーである妻・リオン（東李苑）と経営者の夫・コウヤ（ひよ）の「妊活への考え方にズレがある夫婦」、「パリ・コレクション（パリコレ）」への出演経験を持つモデルの妻・ナナと12歳年下の「Breaking Down」出演経験を持つ若手ジム経営者の夫・ケンタの「妊活、家事分担、酒癖の問題を抱える夫婦」、フラメンコダンサーの夫・ススムと15歳年下の妻・アキコの「日々の喧嘩で離婚届を突きつけ続ける子持ち夫婦」の3組。 番組のMCは、既婚者でご自身も日々「夫婦」という形に向き合っている山里亮太、野々村友紀子、松村沙友理が務めます。

元パリコレモデルの妻・ナナと、12歳年下で「Breaking Down」や『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』にも出演経験を持つジム経営者の夫・ケンタ。 家事分担や妊活、仕事への考え方をめぐって衝突してきた2人は、新婚旅行でも訪れたいと思っていたイタリアへ向かいます。 第4話では、ナナは「誰の子どもも欲しいと思ったことがない」と、妊活について率直な思いを吐露。 妊活に不安を抱えるナナに、子どもを望むケンタはどう寄り添うのか。

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イタリアでの旅を通じて、2人が互いの思いに向き合う姿に注目が集まります。 フラメンコダンサーの夫・ススムと、15歳年下の妻・アキコは、夫婦関係を見つめ直す新たな旅へ。 異性との関わり方や信頼をめぐって衝突してきた2人が、旅先で改めて向き合います。 第4話では、ススムの故郷である広島を訪れます。

ススムの親戚一同と食卓を囲む場面では、アキコが「裏切られるかもって」と胸の内を明かします。 夫を信じたい思いと、拭いきれない不信感の間で揺れるアキコ。 旅を通じて、2人は信頼関係を築き直すきっかけをつかめるのでしょうか。

“最低”な状態の夫婦が“幸せ”を目指す夫婦リアリティーショー『この最低な夫婦の終わり』第 4話は、11 月 25日夜 11 時より無料放送です。 なお、第1～3話も現在「ABEMA」にて無料配信中ですので、夫婦の圧倒的リアルを、ぜひご覧ください。