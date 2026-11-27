こんにちは。高野です。今日は美浦トレセンから２歳馬情報をお届けします。さて、今週はジャパンＣですね。６頭出走を予定している外国馬の一頭、エシカルダイヤモンドには坂井瑠星騎手が騎乗予定。私にとって国内Ｇ１で海外調教馬＆日本人ジョッキーのコンビで真っ先に思い出すのが、９５年の安田記念を勝った伏兵ハートレイクと武豊騎手のコンビ。その時と同様にあまり人気はなさそうですが、２５年ブリーダーズＣターフの勝ち馬だけに一発を期待します。

こんにちは。 高野です。 今日は美浦トレセンから２歳馬情報をお届けします。 さて、今週はジャパンＣですね。６頭出走を予定している外国馬の一頭、エシカルダイヤモンドには坂井瑠星騎手が騎乗予定。

私にとって国内Ｇ１で海外調教馬＆日本人ジョッキーのコンビで真っ先に思い出すのが、９５年の安田記念を勝った伏兵ハートレイクと武豊騎手のコンビ。 その時と同様にあまり人気はなさそうですが、２５年ブリーダーズＣターフの勝ち馬だけに一発を期待します。 は、今回が砂投入初戦。 鹿戸調教師は「ダートに替えてみます。

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（中間は）動きがいいですよ」と好感触です。 美浦・Ｗコースの最終追い切りでは、４ハロン５５秒８―１１秒２をマークして力強い走りを披露。